Tom Holland a révolutionné le Grand Prix de Monaco

Ecoiffier Circuit Grand Prix Piste Ecoiffier Abrick

À toute vitesse sur le circuit Abrick Grand Prix, un circuit à construire qui vous permettra de vous défier dans des courses passionnantes Un circuit à construire avec le podium du vainqueur dominant la piste, la caméra et les drapeaux, un personnage, 3 voitures de course avec châssis et carrosserie