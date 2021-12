Tom Holland a répondu à Martin Scorsese pour sa critique de Marvel

Martin Scorsese déplacé le nid de frelons en 2019 lorsque a sévèrement critiqué l’univers cinématographique Marvel et le genre des super-héros en général, créant un fossé entre les fans les plus fidèles et ceux qui étaient d’accord avec le réalisateur légendaire de films tels que Chauffeur de taxi, Raging Bull, Goodfellas, Casino Oui l’irlandais. Le temps a passé mais C’est un problème qui a été installé, donc Tom Holland a pris le gant pour défendre la franchise.

Le cinéaste mythique assurait à l’époque : « Je ne les vois pas. J’ai essayé, tu sais ? Mais ce n’est pas du cinéma. Honnêtement, la chose la plus proche d’eux à laquelle je puisse penser, malgré qu’ils soient bien faits, avec les acteurs faisant de leur mieux dans les circonstances, sont des parcs d’attractions. Ce n’est pas du cinéma d’êtres humains essayant d’exprimer des expériences émotionnelles et physiques à un autre être humain « . Il y a quelques mois, Denis Villeneuve était du même avis et dans les dernières heures James Cameron s’était également montré critique.

+ Tom Holland a répondu à Scorsese

L’acteur vient de faire sa première mondiale Spider-Man : Pas de chemin à la maison, film qui est devenu le plus réussi de l’année et tout au long de la pandémie. Dans une conversation avec Le journaliste hollywoodien Il a dit: « Vous pouvez demander à Scorsese ‘Voudriez-vous faire un film Marvel ?’ Mais il ne sait pas comment c’est parce que personne n’en a jamais fait « , en rapport avec ses propos du passé, ainsi que d’autres personnalités qui ont défendu le cinéma de super-héros.

Puis il ajouta : « J’ai fait des films Marvel et aussi des films qui ont été dans la conversation dans le monde des Oscars, et la seule différence, vraiment, est que l’un est beaucoup plus cher que l’autre. Mais la façon dont j’analyse le personnage, le la façon dont le réalisateur marque l’arc de l’histoire et les personnages, c’est tout de même, juste fait à une échelle différente. Donc je pense que ce sont de véritables œuvres d’art. « .

L’interprète de Peter Parker évoque la cassette L’impossible, qui a reçu une nomination en 2012, mais a également parlé des flops au box-office : « Si vous faites un petit film indépendant, si ce n’est pas très bon, personne ne le verra. Il y a donc différents niveaux de pression. ». Il y a une réalité et c’est que les films Marvel génèrent un enthousiasme comme jamais auparavant, c’est pourquoi chacune de leurs sorties explose le box-office mondial.

