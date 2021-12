Tom Holland a réagi à la première de "Spider-Man : Pas de chemin à la maison" et a donné de sages conseils aux fans

in

Après une longue attente, Tom Holland Il se remet dans la peau de Peter Parker avec la première de Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Ce film fait partie de la phase quatre de Marvel et a généré beaucoup de buzz à travers le monde. A partir d’aujourd’hui, il est disponible dans tous les cinémas d’Amérique latine et dans le plus grand nombre de pays, où les fans ont pu vérifier si leurs soupçons étaient vrais.

Cependant, celui qui a causé la plus grande émotion était lui-même Tom Holland. L’acteur joue à Spider-Man depuis des années et maintenant, avec ce troisième film solo, il s’est imposé comme l’un des super-héros les plus importants de la franchise. C’est pourquoi, dès le début des entretiens promotionnels pour Pas moyen de rentrer, le Britannique n’arrête pas de toucher tous ses fans.

De plus, à l’avant-première du film, Tom était également ému au point de ne pas pouvoir retenir ses larmes. Mais voilà, l’acteur en a redemandé et a remercié tout l’amour des fans via Instagram où, aussi, il n’a pas hésité à leur donner des conseils. Accompagné d’une galerie de photographies du tapis rouge dans lequel se trouvent tous les protagonistes, l’acteur a exprimé ses sentiments.

« Je ne peux pas croire que nous l’avons vraiment fait. Partager l’écran et ma vie avec ces gens incroyables a changé ma vie. Ce film est un travail d’amour et célèbre trois générations de cinéma. C’est vraiment un rêve devenu réalité et je suis éternellement reconnaissant pour tout l’amour et le soutien que nous avons reçus au fil des ans.Holland a commencé à écrire dans sa publication.

Puis il ajouta : «Nous vous aimons et vous remercions du fond du cœur. Apprécier le film”. Même si, oui, pour finir ses propos, il n’a pas hésité à lancer un post-scriptum qui lui donne de judicieux conseils pour les fans qui ne l’ont pas encore vu : « apporter des mouchoirs« , a écrit Tom Holland. Et, à vrai dire, il faut suivre leurs recommandations car c’est un long métrage qui mérite toutes les larmes.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois à l’intérieur de l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et là vous pouvez nous donner un abonnement pour suivre toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂