Tom Holland a réagi à la bande-annonce pour Spider-Man :No Way Home

Les fans de Univers cinématographique Marvel sont en ébullition après la publication du première bande-annonce de Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Étant si attendus, les réseaux sociaux ont fait écho à l’actualité avec des mentions de mots liés au film, tels que Tom Holland, qui au cours des dernières heures, il a ravivé le battage médiatique avec une déclaration importante.







Ce n’est pas le seul projet de la MCU en 2021, en plus, avant de continuer avec les épisodes de la série animée Et qu’est-ce qui se passerait si …?, alors le film arrivera Shang-chi et aussi celui de ÉternelsMais tous ont été éclipsés par Peter Parker la semaine dernière. Maintenant qu’il était reconnu que le multivers sera une partie importante du développement de l’intrigueOn sait que l’acteur de 25 ans mentait lorsqu’il l’avait nié à l’époque.

Cependant, ses propos se contredisaient, depuis les jours précédents il avait dit : « Je peux dire que c’est le film de super-héros indépendant le plus ambitieux jamais réalisé. ». Hollande Il est habile à donner des maux de tête à la franchise avec les spoilers qu’il a sortis depuis qu’il a enfilé le costume Spidey, donc la production a pris la décision à quelques reprises de ne pas tout lui dire sur ce qui se passait. Ainsi, on ne sait pas ce qu’il savait lorsqu’il a approché la presse pour se référer à la bande.

Après avoir quitté la remorque, À M Il a rejoint les fans sur son compte Instagram officiel, où il a laissé un message à ses millions de followers : « J’ai allumé mon téléphone et c’est devenu fou. L’amour et le soutien que vous avez montrés dans le film sont très excitants. ». Puis il assura : « Honnêtement, ce n’est que la pointe de l’iceberg. Vous n’avez aucune idée de ce qui s’en vient. Je suis tellement excité de partager plus avec vous. ».

Enfin il dit : « Cela fait du bien d’être de retour avec Spider-Man, de lui montrer des bandes-annonces, de sortir des films. ». Ce que le fandom espère, c’est le revoir mais accompagné de Tobey Maguire et Andrew Garfield, une opportunité qui grandit avec les apparitions de Alfred Molina dans le rôle du docteur Octopus et Jamie Foxx dans celui de l’électro, en plus du Bouffon Vert, Sandman et le Lézard. Spider-Man : Pas de chemin à la maison sortira en salles le 17 décembre et là nous saurons ce qui nous attend.