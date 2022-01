Tom Holland a présenté un jeune film de James Bond avant le casting d’Uncharted

Jouer James Bond est un rôle de rêve pour Spider-Man : Pas de chemin à la maison La star Tom Holland et le joueur de 25 ans ont expliqué en détail comment il avait déjà essayé de jouer dans son propre film Bond. Avant sa prochaine apparition sur grand écran dans Sony Inexploré, Holland a révélé comment son casting en tant que Nathan Drake était le résultat de son argumentaire pour une histoire d’origine de James Bond qui ne fonctionnait pas. Il voit maintenant que l’idée qu’il avait n’aurait pas fonctionné, mais Holland note comment l’échec du pitch a conduit à la prise de conscience que Holland pourrait plutôt jouer dans un Inexploré film.

« J’ai eu une réunion, après ou pendant Spider-Man 2 [Far From Home], avec Sony pour présenter cette idée d’un jeune film de Bond que j’avais imaginé », a déclaré Holland à Total Film, par GamesRadar. « C’était l’histoire d’origine de James Bond. Cela n’avait pas vraiment de sens. Cela n’a pas fonctionné. C’était le rêve d’un jeune enfant, et je ne pense pas que la succession Bond était particulièrement intéressée. »

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Il a ajouté: « L’idée d’un jeune film de Bond a déclenché cette idée, à son tour, que vous pourriez faire une histoire de Nathan Drake comme une histoire d’origine, plutôt que comme un ajout aux jeux. Et cela a ouvert une conversation. «

Le personnage de Nathan Drake vient directement du Inexploré jeux vidéo. Le film est en développement depuis des années, la nouvelle du casting de Holland remontant à 2017. Au cours des années précédentes, Nathan Fillion avait fait campagne pour obtenir le rôle, et il y avait des rumeurs selon lesquelles Mark Wahlberg aurait peut-être obtenu le rôle.





Sony

Mark Wahlberg devenait trop vieux pour jouer Nathan Drake une fois que la décision a été prise d’aller avec une histoire d’origine. Avec Holland en place, Wahlberg s’est vu offrir le rôle de Sully, un mentor de Nathan qui accompagne l’aventurier dans un voyage pour trouver le « plus grand trésor jamais trouvé ». Comme Wahlberg aurait été attaché au projet de nombreuses années auparavant, le casting est un moment complet pour l’acteur. Sa présence sur le plateau était également intimidante pour Holland, qui ne pouvait s’empêcher de se sentir tellement plus petit une fois qu’il se tenait aux côtés de Wahlberg.

« Quand nous sommes allés tourner pour la première fois, j’ai vu Mark Wahlberg, et Mark est énorme. C’est une unité », a déclaré Holland à Total Film. « J’étais en bonne forme, mais je n’étais pas du tout grand. . Nous sommes rentrés chez nous pendant cinq mois, tout ce que j’ai fait, c’est manger et m’entraîner, manger et m’entraîner, manger et m’entraîner – mettre un peu de bois dessus, pour que je ne ressemble pas à un enfant à côté de Mark. «

Inexploré met également en vedette Sophia Ali, Tati Gabrielle, Antonio Banderas et Pilou Asbaek. Ruben Fleischer réalise sur un scénario de Rafe Judkins, Art Marcum et Matt Holloway. Charles Roven, Avi Arad, Alex Gartner et Ari Arad ont produit.

Vous pouvez voir Tom Holland et Mark Wahlberg dans Inexploré lorsque l’adaptation du jeu vidéo sortira dans les salles de cinéma le 18 février 2022.





PETA claque Jackass pour toujours, exigeant que toutes les scènes d’animaux soient supprimées PETA exige que les cascades impliquant des animaux soient toutes supprimées de la suite de la comédie à venir Jackass Forever.

Lire la suite





A propos de l’auteur