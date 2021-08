Tom Holland a parlé d’Andrew Garfield : qu’a-t-il dit ?

Il reste exactement 16 semaines avant Tom Holland se remettre dans la peau de Peter Parker dans Spiderman : pas de chemin à la maison. Le 17 décembre, les cinémas du monde entier présenteront le dernier film de l’acteur à Marvel. Et, comme c’est arrivé avec Veuve noire, cette production est devenue l’une des plus attendues de la franchise en raison de la possibilité d’un Spiderverse.







Comme il s’est passé, puisqu’on savait que Tom Holland a commencé avec le tournage de cette bande, ses prédécesseurs pourraient en faire partie. C’est-à-dire que Tobey Maguire et Andrew Garfield sont très attendus en tant que participants à ce film. Pourtant, cela faisait plusieurs mois que les trois protagonistes de cette rumeur étaient chargés de démentir une œuvre commune. Aussi, leur absence dans la bande-annonce récemment sortie a fait naître l’idée de les voir ensemble.

Mais maintenant, une nouvelle déclaration de Tom pourrait ruiner davantage ce possible spiderverse. Est-ce que dans le livre La magie du cinéma de Marvel Studios : Spiderman, qui sera mis en vente en novembre, L’acteur britannique a critiqué le personnage d’Andrew Garfield. Bien que, dans un premier temps, il ait parlé des lanceurs de sites Web du super-héros qu’ils ont tous deux interprétés: « Les vieux lanceurs de toile d’araignée étaient très cool. Ils étaient vraiment gros, épais et très mécaniques car si vous appuyiez sur le bouton tout bougerait« , mentionné.

Tom Holland leur jette des toiles. Photo : (IMDB)



Cependant, c’est plus tard qu’il a fait des déclarations sur l’appareil que Garfield a utilisé dans ses films et a donné son point de vue en le critiquant. « Ce que j’aime dans leurs lanceurs Web originaux, c’est qu’ils sont aussi réels qu’ils pourraient l’être. Je sais qu’il est impossible de créer quelque chose qui tire des toiles de votre main, mais le truc avec les films d’Andrew, c’est qu’ils étaient très petits et compacts et qu’ils n’avaient pas beaucoup de sens pour moi.« .

Andrew Garfield dans le rôle de Spiderman. Photo : (IMDB)



Avec ces paroles, c’est la deuxième fois Tom Holland il est obligé de parler d’Andrew. La première a eu lieu lors d’une interview dans laquelle il a été consulté sur le spiderverse et la participation du précédent Spiderman. « Ce serait incroyable s’ils étaient dans le film parce qu’ils ne m’ont encore rien dit et je suis Spiderman, j’ai lu le script du début à la fin. Donc ce serait un miracle s’ils pouvaient me cacher ça», a-t-il déclaré à l’époque.