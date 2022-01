Tom Holland a menti : Zendaya n’était pas son premier coup de cœur célèbre et en voici la preuve

célébrités

Tom Holland et Zendaya sont le couple du moment et leur amour ne cesse de grandir. Mais, avant de tomber amoureux d’elle, l’acteur britannique est tombé amoureux d’une autre actrice. Voir!

La relation de Tom Holland et Zendaya avance à pas de géant. Les acteurs, qui se sont rencontrés en 2017 lors du tournage de Spider-Man : RetrouvaillesIls se sont connectés instantanément. Cependant, ce n’est qu’en 2021 qu’ils ont franchi une nouvelle étape dans leur relation et ont décidé d’entamer une cour qui a fini par enchanter tous les fans. En fait, la confirmation de leur amour était très attendue par tous en raison de la grande chimie qu’ils ont transmise à l’écran.

C’est pourquoi, en août de l’année dernière, lorsqu’ils ont été surpris en train de s’embrasser dans les rues de Los Angeles, ils sont devenus deux des acteurs les plus recherchés. Et, bien que ni l’un ni l’autre Tom Holland Ni Zendaya n’a officiellement confirmé la relation, ces photos disaient tout par elles-mêmes. À tel point que, plus tard, tous deux ont décidé d’aller de l’avant et de commencer à montrer leur amour au monde à travers les réseaux sociaux où ils ne cessent de dédier de tendres messages.

Cependant, au-delà de la tendresse que les interprètes imposent, la vérité est que différentes théories de fans ont également émergé avec leur relation et, l’une d’entre elles, est que Holland est amoureux d’elle depuis longtemps.. Il y a quelques mois, une vidéo a émergé sur TikTok d’une ancienne interview britannique dans laquelle on lui demandait qui était son premier béguin célèbre et il a, sans hésitation, répondu le nom de son partenaire actuel.

Cet audiovisuel est devenu complètement viral une fois leur relation confirmée, mais maintenant tout l’indique !Tom Holland menti! En effet, il y a quelques heures, une autre vidéo de lui a beaucoup fait parler d’elle sur les réseaux puisque, également dans une interview, il a été consulté par son premier célèbre crush et n’a pas parlé de sa petite amie. À cette occasion, Holland a mentionné Emma Watson comme son premier amour.

« Mon premier béguin célèbre a été Emma Watson dans Harry Potter et la coupe de feu lorsqu’elle porte cette robe rose. Je me souviens quand j’ai vu ce film, c’était incroyable pour moi», étaient les mots de Tom à l’époque. Et maintenant, comme les fans s’en sont bien souvenus, ces déclarations sont ce qui a aidé à comprendre la photo de 2018 lorsque l’acteur était avec son père et a croisé la route de Watson lors d’un match de Wimbledon en Angleterre.

De nombreuses cartes postales ont émergé de ce moment, mais la plus drôle d’entre elles est le visage mal à l’aise des deux Hollandais lorsqu’ils voient l’interprète d’Hermione Granger passer devant eux. Cependant, il convient de noter que les yeux de Tom ne sont actuellement dirigés que vers Zendaya et l’une des grandes preuves en est qu’il l’a déjà présenté à ses parents.

