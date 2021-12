Tom Holland a exprimé son fanatisme pour un joueur de l’équipe nationale argentine… et ce n’est pas Messi !

in

Tom Holland est au sommet de sa carrière professionnelle grâce à l’explosion et à l’élan qui lui ont donné son rôle de Homme araignée dans le Univers cinématographique Marvel. Sa vie personnelle est aussi heureuse : il s’amuse avec sa copine Zendaya un amour qui fascinait l’industrie hollywoodienne. Il a actuellement beaucoup de travail pour promouvoir le dernier film de wall-crawler, intitulé Pas moyen de rentrer, où beaucoup soupçonnent que le Spider-Verse aura lieu, la rencontre avec Tobey Maguire Oui Andrew Garfield, les autres Spidey.

Pourtant, le Britannique a du temps pour une autre de ses grandes passions : le sport ! Surtout le football. Après tout, le ballon a commencé à rouler pour la première fois en Angleterre et les Anglais apprécient le football avec beaucoup de passion. L’acteur de Homme araignée ne fait pas exception et récemment, il a pu le voir excité comme un enfant lors de la réunion de gala du Ballon d’Or des personnalités comme Messi Oui Mbappé.

Tom Holland et les footballeurs argentins

Maintenant, le footballeur argentin est un autre fanatique du jeune et talentueux acteur. Au milieu d’une interview, où il décrit la L’incroyable Hulk et ses caractéristiques, telles que la puissance physique du Goliath vert et la façon dont il court droit sur ses adversaires pour les effrayer, Holland a comparé le caractère de merveille avec lui romarin cuti, défenseur de Tottenham. L’interprète a indiqué qu’il n’aimerait pas jouer contre l’Argentin.

Cristian « Cuti » Romero a commencé sa carrière de footballeur professionnel à l’âge de 18 ans en Belgrano de Cordoue. Après un passage réussi dans le football local, il est venu en Europe où il a joué dans Gênes, Juventus, Atalante et a finalement rejoint le Tottenham. En équipe nationale, il a joué, sous les ordres de Lionel scaloni, la Coupe de l’America 2021 qui a eu lieu au Brésil où les Argentins sont revenus pour donner un tour olympique officiel après 28 ans.

De cette façon, les talents nationaux comme la méga star Messi ou le plus terrestre, mais féroce, romarin cuti, sont la faiblesse de Tom Holland, l’actuel Homme araignée du Univers cinématographique Marvel qu’il prend le temps de profiter du football au milieu d’une vie très mouvementée grâce à l’attention qu’il reçoit de la presse et du fandom qui sont aussi conscients de son caractère que de lui-même.

