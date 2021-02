Tom Holland a échoué à son audition Star Wars parce qu’il n’arrêtait pas de rire des bruits des droïdes

« Alors je faisais tout ça, comme, » Nous devons retourner au navire! » Et elle disait: « Bleep, bloop bloop, bleep bloop. »

Une fois de plus, Tom Holland a prouvé qu’il était le cadeau qui ne cesse de donner.

Dans une nouvelle interview avec Backstage, on a demandé à Tom s’il avait une « histoire d’horreur d’audition » et euh, oui, oui il en avait une. Un spectaculaire, en fait. Tom a révélé qu’il avait auditionné une fois pour Guerres des étoiles mais a fini par le gâcher parce qu’il ne pouvait pas arrêter de rire de la personne qui faisait des bruits de droïdes pendant la scène.

Tom Holland a auditionné une fois pour le rôle de Finn dans Star Wars. Image: Han Myung-Gu / WireImage, Disney

Détaillant l’audition, Tom a expliqué qu’il lisait pour le rôle de Finn, qui est finalement allé à John Boyega.

« J’en ai eu pas mal. J’ai lu les mauvaises lignes lors de la mauvaise audition avant. Je me souviens de mon audition pour Star Wars, j’étais comme quatre ou cinq auditions, et je pense que j’auditionnais pour le rôle de John Boyega, « Dit Tom.

«Je me souviens d’avoir fait cette scène avec cette dame, bénis-la, et elle n’était qu’un drone. Alors je faisais tout ça, comme:« Nous devons retourner au navire! » Et elle disait: « Bleep, bloop bloop, bleep bloop. » Je ne pouvais tout simplement pas m’arrêter de rire. Je trouvais ça tellement drôle. Et je me sentais vraiment mal, parce qu’elle essayait vraiment d’être un androïde ou un drone convaincant ou peu importe comment ils s’appellent. Ouais, je n’ai évidemment pas eu le rôle . Ce n’était pas mon meilleur moment. «

Dans l’interview, Tom a également révélé qu’il avait perdu de peu le rôle principal dans Criminels de novembre, qui a fini par aller à Ansel Elgort.

« J’auditionnais pour ça et j’ai obtenu vraiment fermer, et je pensais que ce film pour moi allait être, comme, mon tremplin dans une carrière de jeune adulte », a-t-il déclaré.« Et je n’ai pas eu le rôle, et ça m’a vraiment battu. Je me souviens avoir été très en colère à ce sujet. Mon père m’a fait asseoir et nous avons parlé de la gestion du rejet. «

Mais de toute façon, la perte de Tom était finalement son gain aussi. Après son apparition dans Captain America: guerre civile, il est devenu l’un des acteurs les plus populaires du MCU et reçoit maintenant le buzz des Oscars pour son prochain rôle dans les frères Russo cerise.

