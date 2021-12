Tom Holland a échangé Zendaya contre un autre acteur Marvel

PROTECTION RACKET A2017-00 HOUSSE RIGIDE AAA TOM BASSE 18" X 16"

AAA , UNE NOUVELLE GAMME D’ETUIS RIGIDES CONÇUS PAR PROTECTION RACKET La vie sur la route est rude... et nos instruments ont besoin de la meilleure protection contre tous les chocs que peuvent subir notre batterie. Coups et éraflures, chutes et accidents divers, les étuis pour batterie sont la réponse adéquate pour garder vos instruments en bon état. Vous avez ici l'un des meilleurs étuis du maché jamais proposé par Protection Racket ! Attention, si votre tom est équipé d'un système RIMS (support de tom flottant), vous devez opter pour le modèle indiqué "+ RIMS" afin que l'étui tienne compte de cette particularité Caractéristiques : • MOUSSE TRIPLE A-PLEX ROCKET FOAM : La mousse Rocket FoamTM est combinée avec la toute nouvelle structure en polycarbonate Triple A-PlexTM, doublée d’une mousse compacte de 10 mm à l’intérieur et de 5 mm à l’extérieur. Cela classe les étuis AAA en haut du podium par rapport à la concurrence. L’intérieur des étuis est capitonné d’une doublure en Propile, l’extérieur revêtu d’une couche de polyester Racketex de 600 deniers, 100% étanche. La touche finale est une poignée ergonomique en matériau composite polyester/plastique/néoprène, pour un confort maximum et une meilleure longévité. Les fermetures à glissière sont totalement étanche et imputrescibles. Incroyablement légers, ces étuis sont bien moins lourds et bien plus résistants (on peut même monter dessus !) que la moyenne des étuis rigides du marché. L’équilibre parfait entre dur et doux... • PROPADD : Une mousse dense de grande qualité, en double épaisseur, dure à l’extérieur et douce à l’intérieur, pour une incroyable résistance et une excellente rigidité tout en garantissant un poids plume aux étuis. Ces caractéristiques permettent d’absorber et de dissiper les chocs, il en résulte une meilleure protection des instruments durant leur transport. • RACKETEX : Du polyester de 600 deniers d’épaisseur, pour une résistance extrême à l’abrasion, aux déchirures ou au rétrécissement. 100% étanche et très stable dans toutes les conditions climatiques. • DOUBLURE PROPILE : Une toison synthétique, non abrasive, qui élimine les traces d’humidité et préservera la tonalité de vos instruments entre deux concerts. En plus, cette doublure molletonnée imitation laine de mouton va astiquer votre batterie durant le transport ! • FERMETURES A GLISSIERE ET COUTURES : Dents d’engrenage en nylon robuste, indestructible, ne craignant pas l’humidité et imputrescibles ! Les coutures : en Nylon hyper résistant garantissant une robustesse extrême à l’étui, même si les coutures sont malmenées. • TIRETTE DE FERMETURE A GLISSIERE : En nickel satiné, les tirettes de fermetures à glissière sont joliment dessinées, avec, en relief, la gravure du logo, le Protection Racket Man. Ces tirettes peuvent se superposer pour y arrimer un cadenas, pour toujours plus de sécurité. Et elles sont antirouille.