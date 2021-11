Tom Holland a défini Spider-Man: No Way Home comme "poignant et sombre"

in

Le prochain film deTom Holland il provoque toutes sortes de spéculations et d’attentes. Spider-Man : Pas de chemin à la maison Il sortira dans tous les cinémas du monde le 17 décembre, s’imposant comme l’un des films les plus attendus de Marvel. Est-ce que, depuis qu’il a été confirmé que Peter Parker était de retour, les fans ont créé d’innombrables théories sur l’intrigue.

Bien que, bien sûr, celui qui sonne le plus soit la possibilité que l’araignée soit vue. Depuis des mois, il y a eu des commentaires dans lesquels Tom Holland et ses prédécesseurs, Tobey Maguire et Andrew Garfield, en sont les protagonistes. Apparemment dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison Les trois acteurs feront équipe pour combattre les méchants qui arrivent dans la version actuelle du wall-crawler après le début du multivers.

Cependant, plus d’une fois, Holland a pris sur lui de démentir cette information. En effet, après la dernière fuite de photographies dans lesquelles il est aperçu avec Garfield et Maguire, l’acteur britannique en a reparlé. « Les gens ne me croient pas quand je dis qu’ils ne reviendront pas, mais ils devront le faire à un moment donné» Étaient ses mots exacts.

Mais, la vérité est que l’acteur a précisé que, bien que l’araignée n’existera pas, Spider-Man : Pas de chemin à la maison C’est un film à voir. Lors d’une interview, Tom a parlé ouvertement de ce qui allait arriver. « Ce qui surprendra vraiment les gens, c’est que ce film n’est pas drôle. C’est sombre et triste et ça va être vraiment émouvant», a-t-il commencé à expliquer.

Alors, Tom Holland Il a évoqué le sort des personnages : «vous verrez des personnages que vous aimez traverser des choses que vous ne souhaiteriez jamais« , mentionné. De plus, d’un autre côté, il a également évoqué la situation dans laquelle se trouve Spider-Man : « Peter est quelqu’un de très positif. Il dit toujours que je peux réparer ça ou faire ça, alors que dans ce film, il a l’impression d’avoir rencontré son partenaire (MJ). C’était un aspect du personnage que je n’avais jamais vu auparavant.», a-t-il déclaré.

Cependant, comme si cela ne suffisait pas, le protagoniste de Pas moyen de rentrer Il a reconfirmé ce qu’il a écrit sur son Instagram où il a assuré que le film ferait exploser la tête des fans. « C’est le meilleur travail que nous ayons jamais fait. Je ne pense vraiment pas que les fans soient prêts pour ce qu’ils ont rassemblé. Je sais que je ne suis pas prêt et je sais que ça va être brutal” Il a craqué.

