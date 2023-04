Tom Holland a confirmé la date de sortie de The Crowded Room, sa nouvelle série sur Apple TV+

AppleTV+

La salle bondée arrivera sur Apple TV + avec Tom Holland comme protagoniste. Sachez quand il s’ouvre et tous les détails.

©IMDBTom Holland dans La salle bondée

Au fur et à mesure qu’il grandissait, Tom Holland Il a réussi à s’imposer dans l’industrie comme l’un des acteurs les plus polyvalents de sa génération. Eh bien, il convient de noter que dans sa carrière, il a non seulement joué Spider-Man dans Marvel, mais a également brillé dans différents rôles. Parmi ces derniers se trouvent Inexploré ou celui de La salle bondée.

Avec La salle bondée Tom Holland brise tous les schémas de sa carrière et se prépare à affronter l’un de ses rôles les plus importants et les plus difficiles. En effet, la série, qui sera diffusée en première sur Apple TV +, est basée sur une histoire vraie et se concentre sur la vie d’un tueur en série qui a secoué les États-Unis.

De quoi s’agit-il? La salle bondée suivre l’histoire de Billy Milligan, dont on se souvient bien aux États-Unis depuis qu’il a été accusé de viol, mais dans les années 70, il a été acquitté en raison d’un trouble de la personnalité. Et, à travers dix épisodes, qui font partie de la première saison, Tom Holland développera la vie de cet ex-détenu.

Sans aucun doute, c’est une intrigue passionnante et elle est déjà devenue l’une des fictions les plus attendues de 2023. Pour cette raison, de nombreux fans veulent connaître sa date de sortie et Holland vient de la confirmer. Grâce à son compte Instagram officiel, l’acteur a annoncé la bonne nouvelle.

« La salle bondée, 9 juin », a écrit l’interprète britannique accompagné d’une photo de lui qualifié de personnage. Dans celui-ci, il a l’air complètement différent car non seulement il s’adapte à une autre époque, mais il a également dû laisser pousser ses cheveux. De plus, comme si cela ne suffisait pas, sa chemise est tachée de sang.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?