Tom Holland a choisi deux films avant Spiderman

Depuis quelque temps maintenant, Tom Holland est devenue l’une des plus grandes jeunes stars d’Hollywood. Il est venu à Marvel avec seulement 19 ans et, son rôle principal dans les films de Homme araignée l’a catapulté à une renommée internationale, devenant ainsi le plus jeune super-héros de la franchise.

En fait, il est également le plus jeune acteur à jouer Spiderman. Après Tobey Maguire et Andrew Garfield, qui ont fait de même dans le MCU, sont venus Tom Holland pour donner au héros en costume rouge un air insouciant et juvénile beaucoup plus en phase avec le temps d’aujourd’hui.

La jeunesse de Tom Holland a donné à Spiderman un air détendu. Photo: (IMDB)



À tel point que le changement radical que les Britanniques ont apporté à Spiderman a suscité beaucoup de controverse, au point que certains fans ont commencé à le comparer à Maguire et Garfield, se demandant à quel point Peter Parker était bon. Cependant, au bonheur de beaucoup et à la tristesse des autres, le passage du fils de Dominc Holland en tant qu’apprenti d’Iron Man est sur le point de prendre fin.

Le 17 décembre prochain sera publié Spiderman: pas de retour à la maison, le dernier film dans lequel Holland jouera Parker. Et, pour cette raison même, le jeune acteur a décidé de rentrer chez lui en Angleterre et de faire une pause dans le monde du cinéma, au moins jusqu’à ce qu’un autre contrat arrive à sa porte.

Selon Tom Holland Il a assuré dans certaines interviews, qu’en cette période de vacances il laissera sa vie couler et, comme il y a quelques jours il s’est montré sur Instagram en jouant de la guitare, il aura également le temps de voir ses deux films préférés. Ces films sont les seuls qui permettront à la star de Marvel de s’éloigner, au moins jusqu’au 17 décembre, de Spiderman.

Il s’agit de Mon cousin vinny Oui Peur primaire, deux longs métrages des années 90 devenus les favoris de l’acteur. Le premier a pour protagoniste Marisa Tomei, qui joue précisément aussi tante May dans sa version de Spiderman, et le second a Richard Gere comme artiste principal.