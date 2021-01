Tom Holland a cassé son ordinateur après avoir appris que c’était Spider-Man

Tom Holland est le Homme araignée de l’univers cinématographique de merveilleMais il a peut-être été la dernière personne impliquée dans le casting à le savoir, ce qui a entraîné un ordinateur portable cassé.

L’acteur a expliqué à David Kaluuya dans le dernier opus de Variety’s Actors on Actors qu’il ne savait pas au départ qui jouerait Peter Parker dans le MCU.. «La vie change en trois étapes», dit Holland. « Il est étrange. Le processus d’audition était horrible. C’était sept mois d’audition. J’ai dû faire six auditions et ils ne vous disent rien. «

«J’ai pris mon ordinateur et mon chien assis à côté de moi. J’écris «Marvel». J’ai toujours l’article enregistré sur mon ordinateur. Il disait: « Nous aimerions vous présenter notre nouveau Spider-Man, Tom Holland. »

«J’ai cassé mon ordinateur parce que je l’ai retourné en l’air. Il est tombé de mon lit; mon chien est devenu fou. J’ai couru en bas. Je disais à ma famille: j’ai le rôle! J’ai le rôle! Et évidemment, c’était juste au moment où Sony a été piraté, alors mon frère Harry, qui est assez averti en technologie, a déclaré: « Il n’y a aucune chance que ce soit réel. Ils vous auraient appelé. Ils ont été piratés. Et puis le studio m’a appelé et a annoncé la nouvelle. C’était tellement étrange comment cela s’est passé. «

Cinq bandes plus tard Hollande est l’une des plus grandes stars du Univers cinématographique Marvel, Son sixième film comme « Spider-Man », la suite de « Spider-Man: loin de chez soi », tourne actuellement à Atlanta. Le film sortira le 17 décembre.