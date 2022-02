Tom Holland a annoncé sa retraite temporaire d’acteur : est-il de retour pour Spider-Man 4 ?

célébrités

Tom Holland est l’un des acteurs les plus aimés et les plus importants de Marvel et l’un des plus réussis. Mais maintenant, il veut faire une pause : est-il de retour pour Spider-Man 4 ou son époque devant les caméras est-elle terminée ? On vous dit !

© GettyTom Holland

en très peu de temps Tom Holland Il a su devenir l’un des acteurs les plus importants et reconnus de sa génération. A tout juste 25 ans, il franchit les frontières et enchaîne les grands succès. Parmi eux, bien sûr, sa performance en tant que Spider-Man dans Marvel. C’est que, bien qu’il travaille depuis son plus jeune âge, la vérité est que sa renommée mondiale est venue de la main de ce super-héros. En fait, grâce à ce rôle, il a réussi à démontrer son niveau d’acteur au point qu’il est recherché par de nombreuses sociétés de production pour jouer dans leurs nouveaux projets.

C’est-à-dire, en termes plus simples, Tom Holland a tout pour devenir une légende hollywoodienne. Cependant, tout ce qui commence se termine et l’artiste est très clair à ce sujet. Actuellement l’acteur est en pleine promotion de Inexploré et profiter du succès de Spider-Man : Pas de retour à la maison. Cependant, il attend également la confirmation officielle qu’il continuera à donner vie à ce personnage aussi emblématique que Peter Parker.

Même si Marvel l’aurait déjà rendu officiel, la vérité est que Holland a déclaré, dans plus d’une interview, qu’il ne savait toujours pas avec certitude. Aussi, comme si cela ne suffisait pas, lui-même vient de confirmer qu’il prend sa retraite d’acteur ! La décision a été annoncée lors d’un entretien avec CinéPop et a choqué tous ses fans. Cependant, il convient de noter que, d’après ce qu’il a dit, sa retraite n’est que temporaire. A tel point que la grande question est : Est-il de retour pour Spider-Man 4 ? No Way Home a eu une fin incroyablement ouverte et son retour est très attendu, mais que se passe-t-il ensuite ? Pour l’instant, ce sont des questions sans réponse..

« Je vais enregistrer une série pour Apple (The Crowded Room), donc je suis très content. Mais je peux dire en toute sécurité qu’après la fin de ce tournage, je vais faire une pause.« , étaient ses mots exacts. Triste mais réel. La nouvelle qu’aucun fan ne voulait entendre venait du même Tom Holland. Bien sûr, le mot « repos » faisait illusion puisqu’il précisait qu’il ne s’agissait que d’un lapsus. Eh bien, apparemment, maintenant, il veut se concentrer sur sa situation amoureuse actuelle.

Tom, depuis l’année dernière, est en couple avec sa co-star de Spider-Man, Zendaya et, évidemment, tout va de mieux en mieux entre eux. En fait, la grande preuve en est qu’ils ont déjà acheté leur première maison et envisagent d’emménager ensemble. On ignore encore quand ils commenceront à tester la coexistence puisqu’ils ont entamé, selon des sources proches du couple, une réforme qui prendra du temps.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂