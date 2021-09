Tom Holand veut rejoindre Euphoria avec Zendaya, mais sans Jacob Elordi

Tom Holland et Zendaya sont les protagonistes d’une tendre histoire d’amour et il est désormais possible qu’ils travaillent à nouveau ensemble. Sera Euphorie la scène qui les réunira à nouveau à l’écran ?

« Tomdaya » est un fait. Après les avoir vus ensemble dans Spider-Man : retour aux sources les fans sont devenus fous de la chimie entre Tom Holland et Zendaya. Les acteurs ont joué respectivement Peter Parker et Mary Jane dans la nouvelle ère du plus jeune super-héros de Marvel. Et, depuis lors, les deux ont été impliqués dans des rumeurs de romance en raison de leur bonne relation à la fois sur et en dehors du tournage.

Pourtant, pendant des années, les deux Tom Holland en tant que Zendaya, ils étaient chargés de nier leur cour et ont déclaré qu’ils se considéraient seulement comme les meilleurs amis. Mais il y a quelques mois, Page Six a réussi à les surprendre en train de s’embrasser et, aujourd’hui, ils ne cachent plus leur relation aux caméras. Pour cette raison, le fait que le 17 décembre Spider-Man : pas de chemin à la maison étant le dernier film sur lequel ils travailleront ensemble a attristé plus d’un fan.

Même ainsi, maintenant, la possibilité de les voir à nouveau à l’écran a été ouverte. En effet, lors d’un entretien avec Collisionneur, Holland a avoué son intention de rejoindre Euphoria, la série mettant en vedette Zendaya. « J’adorerais être dans Euphoria, mais avec Jacob Batalon. Nous aurions aimé être à l’arrière-plan de certaines scènes de Zendaya» Étaient ses mots exacts.

Avant ces paroles, il a également été spéculé si la demande que Jacob Batalon l’accompagne est due à sa rivalité possible avec Jacob Elordi, qui donne vie à Nate Jacobs, et était le petit ami de Zendaya. Mais, Tom s’est assuré de préciser que tout cela n’a rien à voir avec le moment où il a souligné : « c’est juste parce que ces deux-là sont mes meilleurs amis et j’aimerais faire tout ce qu’il faut avec eux mais j’aime aussi ce spectacle donc ce serait génial d’en faire partie« .

Euphoria est en train de filmer sa deuxième saison et en fait Zendaya a déjà été surprise en train d’entrer sur le plateau d’enregistrement. Pour le moment, peu de détails ont été divulgués sur ce qui va arriver, alors maintenant nous devons attendre de voir si la production écoutera Tom Holland et l’inclura dans ses nouveaux épisodes.