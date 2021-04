Tom Hiddleston savait à l’avance que Loki mourrait

En plus d’être l’une des premières séquences du film, la mort de Loki dans « Avengers Infinity War » aurait été la première que Joe et Anthony Russo ont écrite pendant le développement de l’histoire. Ce qui pourrait sembler trop redondant si ce n’était que dans ces types de productions, l’histoire n’est généralement pas écrite de manière linéaire pendant sa phase de pré-production.

« Infinity War » marque non seulement la mort du premier méchant du MCU, mais l’apparition de la plus grande menace de cet univers narratif: Thanos, qui aurait envoyé Loki sur terre afin de préparer son arrivée dans « The Avengers »., le premier crossover de la série.

Parce que Thanos était un personnage dont la présence était en préparation depuis une dizaine d’années, les frères Russo avaient besoin de leur première scène dans « Infinity War » pour provoquer une réaction d’impact parmi le public, il semble donc logique que ce soit en charge de tuer Loki, qui à ce moment-là, il était déjà devenu l’un des personnages préférés de la franchise.

Tom Hiddleston, un acteur chargé de jouer le « dieu de la tromperie » depuis sa première apparition sur grand écran en 2011, a déclaré au magazine Empire (via Digital Spy) que les frères Russo l’avaient informé de leurs projets bien plus tôt. le tournage de « Thor: Ragnarok ».

Hiddleston note qu’en mai 2016, lorsque Kevin Feige soumettait le premier brouillon de l’histoire de « Thor: Ragnarok », les frères Russo l’ont approché en personne. «Alors je savais, avant de commencer Ragnarok, le dernier match, aucune intention de plaisanterie. Puis le moment est venu, trois jours en 2017 au printemps. Je suis allé à Atlanta et il y avait une atmosphère généreuse de gens sur le plateau. Je connaissais certains d’entre eux dès le premier jour », dit-il.

Je me souviens de l’avoir rencontré à mon arrivée, avant de commencer le tournage. Il a juste marché autour de moi et m’a serré dans ses bras et a dit «Je suis désolé mec». C’était une belle journée et un bon moment.

Au bonheur des fans de Tom Hiddleston, l’acteur reviendra au MCU une fois de plus dans la série « Loki » Disney + dans laquelle on retrouvera une variante du personnage d’une chronologie alternative, qui doit aider une agence interdimensionnelle à réparer le chaos causé dans le multivers. Sa première aura lieu le 11 juin.