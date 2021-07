Tom Hiddleston reviendra-t-il en tant que Loki dans Doctor Strange dans le multivers de la folie ?

La finale de la saison de Loki a peut-être laissé les fans vouloir plus du dieu de la malice, et nous pourrions bien voir Tom Hiddleston de retour dans le rôle pour une apparition dans Docteur Strange dans le multivers de la folie. Peu de temps après la première saison de LokiLe dernier épisode de Disney a été présenté en première sur Disney +, il a été annoncé qu’une deuxième saison de la série à succès est officiellement en développement. C’est excitant de savoir que Loki reviendra pour une autre saison de sa propre série à succès, mais les fans n’auront peut-être pas à attendre la première de la saison 2 pour le revoir.

Selon un nouveau rapport à THR, Hiddleston devrait reprendre le rôle de Loki dans le Docteur étrange suite. Il est à noter que Marvel n’a pas officiellement confirmé que cela se produit, mais probablement dans l’intérêt d’économiser des surprises pour le film, nous ne le saurons peut-être pas avant sa sortie. Bien qu’il reste à voir si nous verrons définitivement Loki dans Docteur Strange dans le multivers de la folie, nous savons qu’Elizabeth Olsen figurera en bonne place aux côtés de Benedict Cumberbatch dans le rôle de Doctor Strange.

Loki aide également à mettre en place l’expansion du multivers que nous verrons dans une autre suite à venir de Marvel, Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Ce film mettra en vedette les méchants des précédents Homme araignée des films, comme Spider-Man 2‘s Alfred Molina comme Doc Ock et L’incroyable Spider-Man 2est Jamie Foxx dans le rôle d’Electro. Il est fortement répandu que Tobey Maguire et Andrew Garfield apparaîtront comme leurs Spider-Men alternatifs, mais cela n’est pas officiellement confirmé. Encore une fois, l’idée est susceptible d’essayer de réserver quelques surprises pour l’expérience théâtrale.

Ce qui est clair, c’est que Tom Hiddleston est l’un des acteurs les plus aimés d’aujourd’hui, et c’est particulièrement vrai après sa performance sur Loki. Après la première de la finale, le hashtag #ThankYouTomHiddleston a commencé à faire son apparition sur Twitter avec des milliers de fans louant la performance de l’acteur. Comme Tom Hiddleston a fait ses débuts dans le rôle en 2011 Thor, il joue à Loki depuis une décennie complète, et avec une deuxième saison de Loki dans les travaux, il va être dans le rôle pendant un certain temps encore.

« J’ai appris, à ce stade, après avoir dit au revoir au personnage plus de deux fois, deux fois et demie peut-être, à ne faire aucune supposition », a récemment déclaré Hiddleston à propos de l’avenir de Loki avant l’annonce du renouvellement de la saison 2, via Deadline. « Donc, je suis également conscient que je ne le joue qu’à cause du public, vraiment. Donc, ce n’est pas à moi de décider. Mais j’adore le jouer, et à chaque fois, je semble trouver de nouvelles choses intéressantes à propos de Alors, oui, je suis un passager temporaire sur le voyage de Loki, mais nous verrons. Nous verrons où va le trajet maintenant. «

Loki est le troisième de la série Marvel à sortir sur Disney+ cette année, après WandaVision et Le Faucon et le Soldat de l’Hiver. La prochaine série à sortir sur le streamer sera Et qu’est-ce qui se passerait si…? le 11 août, qui est une série animée qui réinvente la façon dont les événements auraient pu se dérouler différemment dans le MCU. D’autres spectacles à venir incluront Elle-Hulk, Chevalier de la lune, Coeur de pierre, Invasion secrète, Wakanda, et Oeil de faucon.

Les six épisodes de Loki sont diffusés sur Disney+. Aucune date de sortie n’a été annoncée pour la saison 2 pour le moment. Pendant ce temps, Docteur Strange dans le multivers de la folie devrait sortir le 25 mars 2022. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets : Loki, Docteur Strange 2