Tom Hiddleston : quelle a été la série qui l’a le plus captivé en 2021

La British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) s’est interrogée sur la série préférée de 2021. Qu’a répondu Tom Hiddleston ?

© GettyTom Hiddleston

Tom Hiddleston est l’un des acteurs qui a le plus monté en puissance ces dernières années grâce à sa participation au Univers cinématographique Marvel, où il incarne Loki, le dieu de la tromperie, frère du super-héros Thor. Ce méchant est apparu dans tous les films God of Thunder ainsi que dans Avengers : guerre à l’infini Oui Avengers : Fin de partie. La fraise du dessert ? Il avait sa propre série dans Disney+. De cette façon, il est devenu une star hollywoodienne.

Beaucoup sont attentifs à la vie de Tom Hiddleston suivant des détails tels que qui est votre partenaire ou quel sera le prochain projet de votre carrière professionnelle. Maintenant une question de L’Académie britannique des arts du cinéma et de la télévision (BAFTA) sur lequel est la série télévisée préférée de l’acteur en 2021 génère la surprise avec la réponse de Tom que de nombreux fans partageront sûrement.

L’émission préférée de Tom Hiddleston

Dans la vidéo que vous avez partagée BAFTA via son compte Instagram Tom Hiddleston a souligné qu’il était fasciné par la fin de la troisième saison de Succession. Rappelons de quoi parle l’émission pour les non avertis : il s’agit d’un drame américain sur une famille dysfonctionnelle, propriétaire d’un empire de médias audiovisuels et de sociétés de divertissement, qui analyse son avenir une fois son patriarche retiré de l’activité.

Les vedettes de cette émission télévisée sont : Hiam Abbass, Nicholas Braun, Brian Cox, Kieran Culkin, Peter Friedman, Matthew MacFadyen, Alan Ruck, Sarah Snook et Jeremy Strong. La troisième saison de cette histoire, qui est celle Tom Hiddleston fait référence dans BAFTAa été diffusé du 17 octobre 2021 au 12 décembre de la même année sur la plateforme hbo max et le canal HBO.

Tom Hiddleston a une opinion que beaucoup partagent, car Succession dans Tomates pourries a atteint un solide 94 % d’acceptation de la part des critiques spécialisés et, ce qui est encore plus important : le grand public a une moyenne de 84 % d’acceptation pour cette série télévisée dont le protagoniste de Loki savait valoriser Bravo Tom, tu es clairement un homme de bon goût.

