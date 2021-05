Tom Hiddleston partage ce qu’il aime le plus dans le fait de jouer à Loki

Au moment où Tom Hiddleston est apparu pour les auditions de « Thor », l’acteur britannique est venu avec l’intention de jouer le personnage principal du film. Cependant, le réalisateur Kenneth Branagh et le producteur Kevin Feige ont vu un charisme particulier qui faisait de lui le bon acteur pour jouer Loki, le dieu du mensonge et de la tromperie.

Malgré cette confiance initiale placée en Hiddleston, personne n’aurait imaginé qu’un peu plus de dix ans plus tard, il deviendrait l’un des personnages préférés des fans du MCU.

Après avoir affronté son frère lors de ses débuts au cinéma, Loki a été présenté comme le grand méchant à battre dans « The Avengers », le premier croisement de héros Marvel, s’établissant comme le méchant le plus mémorable de la franchise. Son évolution au fil des ans le conduirait à mettre de côté ses différences avec Thor et à se présenter comme son allié, gagnant encore plus la sympathie du public.

Après sa rédemption complète dans « Thor: Ragnarok », Loki a trouvé sa destination finale juste au début de « Avengers: Infinity War », un coup extrêmement dur pour ses fans. Heureusement, Hiddleston est sur le point de revenir à travers une série exclusive Disney + dans laquelle il jouera une version d’une chronologie alternative qui conserve encore une partie de sa méchanceté caractéristique.

Un rapport d’EW indique que la réalisatrice Kate Herron a organisé une sorte de séminaire qu’elle a appelé « Loki School », dans lequel l’équipe créative de la série pourrait apprendre à connaître le personnage de manière plus approfondie selon les mots de Hiddleston lui-même. Owen Wilson, chargé de jouer Mobius, un agent de TVA, a interrogé l’acteur sur ce qu’il aime le plus dans le rôle du personnage:

«Je pense que c’est parce qu’il a tellement de rang. Je me souviens de lui avoir dit: sur un piano à 99 touches, il peut jouer en jouant les lumières clignotantes jusqu’en haut. Il peut rester ingénieux et léger, et il est le dieu du mal, mais il peut aussi descendre et jouer les touches inférieures », a noté Hiddleston.

Et il peut jouer des accords très profonds, qui sont le deuil, la trahison, la perte et l’orgueil.

Hiddleston a également affirmé se sentir très reconnaissant de faire partie du MCU, commentant qu’il se sentait une sorte de responsabilité de jouer son personnage, considérant l’expérience de reprendre Loki de son côté méchant comme quelque chose de nostalgique, se rappelant les jours où il étudiait l’histoire. du personnage dans les bandes dessinées Marvel et la mythologie nordique. « Loki » sera présenté en première le 9 juin sur Disney +.