Tom Hiddleston jouerait « absolument » Loki pour le reste de sa vie

Tom Hiddleston ne veut pas quitter le MCU de si tôt. Cette semaine, la finale de la saison de Loki abandonné sur Disney +, et les fans de Marvel ont loué l’excellente performance de Hiddleston dans son rôle de longue date en tant que dieu de la malice après avoir regardé l’épisode. La série a depuis été renouvelée pour une deuxième saison et il y a des rumeurs selon lesquelles Hiddleston sera également de retour sur grand écran avec une apparition dans Docteur Strange dans le multivers de la folie.

Après avoir fait ses débuts dans le rôle il y a une décennie en 2011 Thor avec Chris Hemsworth, Tom Hiddleston a maintenant passé dix ans dans le MCU. Alors que d’autres grands acteurs des films Marvel comme Robert Downey Jr. et Chris Evans se sont apparemment retirés de leurs rôles, Hiddleston espère qu’il ne fait que commencer. Dans une vidéo publiée sur Tumblr, voici ce que l’acteur a dit lorsqu’on lui a demandé s’il jouerait Loki pour le reste de sa vie.

« Si on me demandait de jouer à Loki pour le reste de ma vie, le ferais-je ? Ouais, absolument. J’ai tellement de chance d’avoir pu jouer Loki aussi longtemps. Et vous savez, j’ai l’impression qu’il est si intéressant personnage qui existe dans la conscience humaine depuis si longtemps. Il a tellement d’aspects différents, tellement de caractéristiques complexes différentes, que j’ai l’impression qu’à chaque fois que je le joue, je découvre quelque chose de nouveau, ou nous pouvons le faire évoluer, ou le prendre sur une avenue que nous n’avons jamais empruntée auparavant. »

Hiddleston poursuit en déclarant qu’il est convaincu que Marvel Studios continuera à utiliser Loki dans divers projets pendant un certain temps. Il va vouloir rester dans le rôle aussi longtemps que possible, et même si ce n’est pas pour le reste de sa vie, Hiddleston est prêt à rester le dieu de la malice aussi longtemps que les fans restent satisfaits de sa performance. Comme l’a déclaré l’acteur dans la vidéo Tumblr :

« Ouais, il est là depuis un moment. Je pense qu’il va être là encore beaucoup plus longtemps. En attendant, je vais juste tenir le coup aussi longtemps que les gens voudront que je le garde. »

Une partie de la phase quatre du MCU, Loki met en vedette Hiddleston, Sophia Di Martino, Owen Wilson et Gugu Mbatha-Raw. Suivant WandaVision et Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, c’est la troisième série à sortir sur Disney+ cette année de Marvel Studios. Tous les trois ont été acclamés, mais Loki est également le premier à être officiellement renouvelé pour une deuxième saison. Le spectacle reprend après Avengers : Fin de partie avec Loki s’échappant d’une réalité alternative à l’autre en utilisant le Tesseract.

Acteur vétéran, Hiddleston était un inconnu lorsqu’il a décroché le rôle de Loki dans Thor. Il a parcouru un long chemin depuis sa première apparition dans le MCU, et comme les fans l’aiment plus que jamais après la finale de Loki, il semblerait qu’il va être là pendant très, très longtemps. La première saison de Loki est actuellement en streaming sur Disney+. Cette nouvelle nous vient de Tumblr.

