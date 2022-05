Tom Hiddleston fait l’éloge de Marvel pour avoir rendu Loki bisexuel dans sa série télévisée

Lors d’une conversation avec The Guardian, l’acteur anglais a parlé de son Disney+ séries Loki et ce que la sexualité publique du personnage signifiait pour l’univers cinématographique Marvel (MCU).

« Cela fait partie de qui il est et de qui je suis aussi. Je sais que ce n’est qu’un petit pas, mais je suis heureux, et le cœur est tellement plein, de dire que c’est maintenant Canon.

A partir du moment où j’ai rejoint @LokiOfficial c’était très important pour moi, et mon objectif, de reconnaître que Loki était bisexuel. Cela fait partie de qui il est et de qui je suis aussi. Je sais que c’est un petit pas mais je suis heureux, et le cœur est si plein, de dire que c’est maintenant Canon en #mcu #Loki 💗💜💙 pic.twitter.com/lz3KJbewx8

Alors qu’un autre fan a écrit: «Cela signifie plus que vous ne pourriez jamais savoir. Toute ma vie, j’ai désespéré de voir des gens comme moi à l’écran, et le manque de représentation bisexuelle était épouvantable. Mais maintenant, confirmer qu’un personnage que j’aime depuis si longtemps est comme moi signifie le monde 🙂 MERCI.

Cependant, lorsque Herron On lui a demandé comment la saison deux explorerait davantage la sexualité de Loki, elle a admis qu’elle n’était pas sûre mais espérait que son récit ouvrirait « la porte pour faire plus d’histoires » dans le MCU.

« Mais je dirais qu’une partie de ma pensée était, eh bien, si c’est canon et c’est reconnu, alors oui, j’espère qu’il y a évidemment plus de chemin à parcourir avec cet aspect de sa personnalité. Et j’espère que cela a ouvert la porte à plus d’histoires, définitivement.