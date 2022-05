Tom Hiddleston explique l’importance de confirmer la bisexualité de Loki

Loki de Tom Hiddleston est l’un des personnages les plus populaires à être apparu dans le MCU depuis sa création. En tant que méchant pendant de nombreuses années, le charmant dieu de la malice était un personnage difficile à détester, même lorsqu’il tentait de détruire le monde. Cependant, après sa rédemption lors de ses dernières apparitions, Loki est presque devenu un héros avant de mourir aux mains de Thanos. Malgré cela, l’intrigue de voyage dans le temps de Avengers : Fin de partie signifiait que Loki avait une seconde chance dans sa propre série télévisée Disney +, et parmi les nombreuses choses à venir de l’émission populaire, il y avait une confirmation de la sexualité de Loki.

FILM VIDÉO DU JOUR

L’idée que Loki soit bisexuel a été évoquée tout au long de son passage dans la chronologie principale du film MCU, mais ce n’est que dans le troisième épisode de l’émission Disney + que cela a été confirmé dans une conversation au cours de laquelle Loki a commenté qu’il avait eu des liaisons amoureuses avec « princes et princesses ». Dans une interview avec The Guardian, Hiddleston a expliqué qu’il y avait beaucoup de sens pour beaucoup de gens dans cette confirmation. Il a dit:

« J’étais vraiment honoré d’être invité. « Nous voulions tous conserver l’intégrité du personnage – je voulais m’assurer que nous ne perdions pas les morceaux que les gens aimaient, tout en faisant quelque chose de nouveau. J’espère aussi que le fait que Loki soit devenu bisexuel était significatif pour les personnes qui l’ont repéré. C’était un petit pas, et il reste encore beaucoup à faire. Mais c’était définitivement important pour nous tous. »

Bien que la réalisatrice Kate Herron ne revienne pas pour la deuxième saison de Loki, elle avait précédemment expliqué que reconnaître la bisexualité de Loki était une grande partie de ce qu’elle voulait accomplir pendant son passage dans la série. Elle a expliqué : « Depuis que j’ai rejoint [Loki] c’était très important pour moi, et mon objectif, de reconnaître que Loki était bisexuel. Cela fait partie de qui il est et de qui je suis aussi. Je sais que c’est un petit pas mais je suis heureux, et le cœur est si plein, de dire que c’est maintenant Canon en [the MCU]. »

Loki est la seule série MCU Disney + Live Action à obtenir une deuxième saison





Distribution de la plateforme Disney

Même s’il y a encore de bonnes chances que Chevalier de la lune sera de retour pour une deuxième saison à un moment donné dans le futur, Loki est toujours la seule série en direct de Marvel Studios sur Disney + à avoir reçu le feu vert pour la saison 2 avant la fin de la première. Alors que de nombreux projets Marvel qui ont frappé Disney + sont des séries limitées, se concentrant sur la narration d’une histoire contenue sur des personnages qui ne pouvaient être incorporés dans aucun des films, Loki s’est terminé de manière très ouverte et a clairement invité plus de l’histoire à raconter. .

Loki a également vu le premier effilochage de la chronologie sacrée du MCU et l’introduction du multivers, qui a été mis en jeu plus récemment dans Spider-Man : Pas de retour à la maison et Doctor Strange dans le multivers de la folie. Comme tout ce que font Marvel Studios, l’histoire du multivers est un marathon et non un sprint, alors même si de petits morceaux d’autres réalités apparaissent petit à petit, il faudra un certain temps avant que l’impact total ne soit révélé.

Avec Loki La saison 2 devrait commencer à tourner cet été, nous pouvons nous attendre à plus de réponses l’année prochaine, quand Lokile scénario de pourrait être lié à Ant-Man et la Guêpe Quantumania grâce à leur inclusion commune de Kang le Conquérant.





John Cherry, créateur d’Ernest de Jim Varney, décède à 73 ans

Lire la suite





A propos de l’auteur