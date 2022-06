Tom Hiddleston et Zawe Ashton attendent leur premier enfant

CÉLÉBRITÉS

L’acteur de Loki et la nouvelle figure de The Marvels ont confirmé la grossesse. Apprenez tout sur leur histoire d’amour dont les fans de l’univers cinématographique Marvel tombent amoureux !

© GettyTom Hiddleston et Zawe Ashton attendent leur premier enfant.

Bonne nouvelle pour les amoureux de Univers cinématographique Marvel! Et c’est qu’un couple de la franchise de super-héros vient de confirmer que attend son premier enfant. Il s’agit de Tom Hiddlestoninterprète de LokiOui Zawe Ashtonqui fera bientôt ses débuts dans les merveilles. Ce mercredi, l’actrice a défilé sur un tapis rouge et portait sa robe, marquant son ventre et paraissant très heureuse.

Le couple a commencé leur relation en 2019, lorsqu’ils ont joué dans la pièce trahison. Dans le West End de Londres, ils se sont mis à la place d’un couple et, tout comme ils ont montré leur amour sur scène, ils l’ont fait dans la vraie vie. La romance s’est rapidement installée, et en 2021, ils ont choisi de déménager ensemble dans une maison à Atlanta, Ga. Depuis, ils ont fait profil bas et ont protégé leur vie intime.

En tout cas, le duo n’évite pas de s’afficher publiquement et à plusieurs reprises ils ont assisté à des événements ensemble. C’était précisément cette année aux BAFTA, lorsque l’actrice portait une bague particulière alimentant les spéculations sur un engagement. Pendant des mois, cela a été discuté et, ce mois-ci, Tom Hiddleston a confirmé dans un dialogue avec le Los Angeles Times qu’ils avaient des projets de mariage. « Je suis très heureux »tenu.

Maintenant, l’histoire se répète : sur le tapis rouge lors de la première de son nouveau film Liste de M. Malcolm, à New York, elle a posé avec une magnifique robe et une ceinture qui met en valeur sa silhouette et ne laisse aucun doute sur cette nouvelle. Bien qu’aucun des protagonistes n’ait fait référence au bébé en chemin, les fans sont devenus fous de la nouvelle et ont transformé leurs noms en tendance, en plus de publier d’innombrables messages de félicitations.

C’est que pendant des années, Tom Hiddleston a été l’un des grands acteurs de Marvel. En 2021, il regagne l’affection du public grâce à son travail dans Lokila série originale de Disney+ qui prépare déjà sa deuxième saison. De plus, Zawe Ashton est prêt à entrer dans le MCU avec les merveillesla suite à Capitaine Marvel où vous travaillerez avec Brie Larson et Teyonah Parris.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂