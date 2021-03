Tom Hiddleston et Owen Wilson ont dévoilé la date de sortie de Loki

Disney + est venu dans l’industrie du streaming pour concurrencer directement Netflix. Ses différentiels sont les franchises impressionnantes dont il dispose, qui à lui seul émeut des millions de fans. Marvel est l’un d’entre eux et l’engagement envers les séries de super-héros a commencé avec tout après le succès de WandaVision. Le calendrier de la première se poursuit et ce jeudi, l’affiche et la date de la première de l’un des plus attendus ont été présentées: Loki. Prends note!

Tom Hiddleston et Owen Wilson a participé à l’événement de lancement Le faucon et le soldat de l’hiver pour répandre la grande nouvelle. Les acteurs Loki et Mobius a partagé la couverture spectaculaire de la série et a invité les fans à le voir. « Nous sommes le puissant duo Marvel »Wilson a dit avant de plaisanter avec son partenaire.







Quand Loki fait-il ses débuts sur Disney +?

L’annonce a servi à informer que Loki arrivera à Disney + le vendredi 11 juin 2021. Pour le moment, il s’agit de la série qui succèdera au Faucon et au Soldat de l’Hiver dans le calendrier que prépare le MCU. Avant il y aura la première du film Black Widow de 7 mai 2021, bien qu’il ne soit pas encore défini s’il s’agira de cinéma ou de plateformes numériques.

Comme la précédente série Marvel correspondant à la phase 4, Loki aura lieu après les événements du film Avengers: Endgame. Ce que l’on sait jusqu’à présent, c’est que le protagoniste sera emmené dans la mystérieuse organisation Time Variance Authority après avoir volé le Tesseract et voyagera à travers le temps en modifiant l’histoire.

Loki est la série la plus attendue de Marvel selon un sondage

TV Time a consulté les fans de Marvel pour la série la plus attendue de la phase 4 et Loki est sortie victorieuse. Il a obtenu pas moins de 67% des voix de The Falcon and the Winter Soldier et 38% de WandaVision (la question a été posée une semaine après sa publication). L’attente s’est également déplacée vers les réseaux sociaux, où la production mettant en vedette Hiddleston était tendance cet après-midi.

Calendrier de sortie de Marvel

Le faucon et le soldat de l’hiver | 19 mars

Veuve noire | 7 mai 2021

Loki | 11 juin 2021

Shang-Chi et la légende des dix anneaux | 9 juillet 2021

Les éternels | 5 novembre 2021

Spider-Man: pas de retour à la maison | 17 décembre 2021

Docteur Strange dans le multivers de la folie | 25 mars 2022

Thor: l’amour et le tonnerre | 6 mai 2022