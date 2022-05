Tom Hiddleston confirme que tout le casting de Loki reviendra pour la saison 2

Nous devrions également voir le retour de Richard E. Grant en tant que Classic Loki, DeObia Oparei en tant que variante Boastful Loki, Jack Veal en tant que Kid Loki et le crocodile parlant Loki. Et nous ne pouvons pas attendre.

« Je pense que la chose la plus importante à propos de Loki c’est juste que c’est en fait un peu comme Chevalier de la luneoù il n’y a aucune raison de le faire si ce n’est pas quelque chose de nouveau et de frais », a-t-il déclaré.

« Nos gants sont enlevés et nous pouvons faire ce que nous voulons. Et tout le monde chez Marvel, et nous-mêmes, sommes vraiment excités quand on nous présente l’inattendu. »