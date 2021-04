Tom Hiddleston anticipe beaucoup de chaos dans la série « Loki »

La phase 4 du MCU est déjà en cours et DIsney + a commencé avec la diffusion de la première série de la franchise. L’un des plus attendus est « Loki », une production dans laquelle le dieu du mensonge et de la tromperie reviendra dans son côté méchant, à nouveau joué par Tom Hiddleston.

Marvel Studios ramènera le personnage après son évasion dans « Avengers: Endgame », générant un grand nombre de chronologies alternatives qui aideront le MCU à commencer l’exploration du multivers, qui aura une grande importance dans la phase actuelle bien que, de Selon Hiddleston lui-même, cela apportera beaucoup de chaos sur la route.

Hiddleston a mené une interview avec le magazine Empire dans laquelle il a parlé de la première de « Loki » sur Disney +, où il a été interrogé sur la disparition de son personnage dans « Endgame »: Où, quand, comment? Dans quelle mesure est-il habile à utiliser le tesseract pour se rendre dans des lieux? C’est, après tout, le joyau de l’espace. Donc je suppose, pour citer Hawkeye, que les portes sont ouvertes des deux côtés. Vous pouvez ouvrir une porte sur l’espace, où que vous soyez, à tout moment ».

Cette simple action d’évasion déclenche un grand nombre de chronologies alternatives qui attirent l’attention de la TVA, une agence interdimensionnelle qui doit faire face aux conséquences des actions de Loki, ce qui est également reconnu par Hiddleston.

Selon Hiddleston, il y a une responsabilité substantielle de s’assurer que les délais suivent des plis prédéterminés. Le drame de cette histoire réside dans le fait qu’il s’agit d’un personnage qui représente le chaos, à la merci d’une institution qui représente l’ordre total.

Tom Hiddleston assure que Loki est la « quintessence d’un métamorphe », quelque chose qui se reflète dans la police du logo de la série, qui change constamment dans les aperçus, car on ne sait jamais s’il sera un héros, un méchant ou un anti-héros qui offre son caractère une construction extrêmement complexe. « Loki » sera présenté en première sur Disney + le 11 juin.