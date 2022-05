Tom Hiddleston a parlé de l’importance de rendre Loki bisexuel

Disney+

Loki a créé son dernier épisode l’année dernière, mais Tom Hiddleston continue de répondre au sujet du Dieu de la tromperie et a parlé de la bisexualité du personnage.

Loki C’était l’une des séries les plus réussies de Disney+ l’année dernière et a présenté le Dieu de la tromperie dans une intrigue complexe où une organisation chargée de la prise en charge de la chronologie sacrée voulait le recruter en même temps qu’il rencontrait sa variante féminine, Sylvie, et tombait amoureux d’elle. C’est cette femme qui était responsable de l’élimination de Kang, qui était à l’avant-garde des efforts pour maintenir les délais unifiés. Chaos!

Au cours d’un des épisodes de l’émission lorsque Sylvie et Loki ils étaient dans une conversation détendue, elle l’a interrogé sur ses amours. Il l’a fait de telle manière que la possibilité que l’Asgardien ressente de l’attirance pour les deux sexes et le personnage joué par Tom Hiddleston reconnu à cette époque sa bisexualité, ce qui était très célébré par la communauté LGBTQ+.

La bisexualité d’un dieu

L’acteur s’est entretenu avec Gardien et a déclaré à cet égard : « J’espère et je souhaite que Loki se révèle bisexuel ait autant de sens pour les personnes qui l’ont vu que pour nous. C’était un petit pas et il reste encore un long chemin à parcourir. Mais c’était définitivement important pour ceux d’entre nous qui l’ont fait. ». le spectacle de Disney+ apporté une contribution importante à cet égard.

merveille C’est l’une des franchises qui a le plus fait en termes d’inclusion et de visibilité. Un autre exemple de personnage gay au sein du MCU était celui de Phastos dans Éternels. Ce super-héros qui a la capacité de tout construire a eu l’occasion de mettre en place quelque chose que de nombreux membres du collectif LGBTQ+ rêve : une famille ! Kévin Feig oui, il pense à de grands changements.

Pendant ce temps, la deuxième saison de Loki atteint Disney+ l’année prochaine et ensuite on en saura un peu plus sur les destins du Dieu de la tromperie, de sa variante Sylvie et de l’agent Mobius. Tous sont piégés dans un multivers qui a été plongé dans le chaos par leurs actions et maintenant ils devront voir comment ils réagissent à ces réalités alternatives qui ont actuellement tant d’influence dans le MCU.

