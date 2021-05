Tom Hiddleston a montré plus dans le dernier spot de Loki et les mèmes ont explosé

Les fans de Univers cinématographique Marvel Ils continueront à profiter de leurs productions à la télévision, en attendant que les films atteignent le grand écran. Le prochain projet le plus attendu par eux est la série de Loki, l’un des personnages les plus aimés de tout le MCU, bien qu’il soit un méchant. Au cours des dernières heures, ils ont révélé un nouvel endroit, qui le montrait à moitié nu. Voyez comment ils ont réagi sur les réseaux!

«Immédiatement après avoir volé le Tesseract (à nouveau), Loki se retrouve devant la Temporal Variation Authority, une organisation bureaucratique en dehors du temps et de l’espace. Il est alors obligé de répondre de ses crimes contre la chronologie et ils donnent le choix: être éliminé de la réalité ou pour arrêter une menace encore plus grande que lui « dit son synopsis officiel.

Le grand antagoniste sera amené à la vie par Tom Hiddleston, comme il l’a fait depuis le début de la franchise. Dans l’émission télévisée, il sera accompagné de Owen Wilson (agent Mobius), Gugu Mbatha-Raw (Ravonna Lexus Renslayer), Mosaïque Wunmi (Chasseur B-15), Sophia Di Martino, Richard E. Grant, Sasha Lane et Erika Coleman.

Dans les dernières heures, une nouvelle bande-annonce télévisée est arrivée, qui n’a pas été officiellement présenté sur les chaînes de Studios Marvel, donc c’est filmé à la télévision, comme on voit celui qui a partagé @MarvelFlix Sur Twitter. On y voit plus de ce qui sera présenté le 9 juin sur le service de streaming Disney +, mais les fans n’avaient plus qu’un instant.

Dans l’une des scènes de cet aperçu, nous voyons que Tom Hiddleston est déshabillé et apparaît sans vêtements, qui a attiré l’attention des fans sur les réseaux sociaux. Plus précisément sur Twitter, les utilisateurs ne l’ont pas laissé passer et ont laissé des mèmes amusants dans cette situation. Ne manquez pas les meilleurs!

+ Les meilleurs mèmes pour le dernier spot de Loki