Tom Hardy Slyly taquine Venom Cameo dans Spider-Man: Pas de chemin à la maison via son chapeau de production?

Le crossover tant attendu entre Tom Hardy’s Venin et celui de Tom Holland Homme araignée peut se produire beaucoup plus tôt que d’abord, avec Hardy repéré portant un Spider-Man : Pas de chemin à la maison chapeau de production tout en faisant le tour de la suite imminente de Sony, Venom : qu’il y ait un carnage. Bien que ce soit loin d’être confirmé (Tom Hardy adore porter un chapeau, après tout), cela pourrait être l’acteur qui s’amuse et taquine ce qui va arriver dans le très attendu Homme araignée suite.

Tom Hardy dans son chapeau de production « Spider-Man, No Way Home ». (passant par: @SpiderManBRA) pic.twitter.com/XUI4hsCDM8 – Mises à jour Marvel (@MarvlUpdates) 17 septembre 2021

Ajoutant du poids à cette idée, il semble que l’image ait d’abord été partagée par le réalisateur de télévision Lin Oeding et ait depuis été supprimée, suggérant que le port du chapeau de Tom Hardy contient en effet un spoiler potentiel. Bien sûr, il est également possible que le chapeau soit simplement un cadeau de l’équipe de production, offert à Hardy en raison de son implication dans le monde Marvel à travers son rôle de Venin. Quoi qu’il en soit, il est certain que les fans seront encore plus excités de voir ce que Spider-Man : Pas de chemin à la maison a en magasin.

Les Spider-Man : Pas de chemin à la maison chapeau porté par Hardy vient rapidement à la suite de quelques commentaires intrigants faits par l’acteur concernant l’avenir de Venom sur grand écran. « Il y a un Venin-Verse, il y a un Spider-Verse, il y a des multivers, il y a toutes sortes de canons, de traditions et de mythologies à explorer à la fois latéralement et dans le temps », a déclaré Hardy à propos d’une fusion potentielle de multivers à l’avenir. « Je pense avec les bonnes personnes et la bonne planification et les commentaires du public, et comprendre qu’il s’agit de faire les bons choix au bon moment… Même avec la prévoyance de comprendre où les choses peuvent déjà aller ou où ils souhaitent aller, c’est une combinaison de tous ceux de l’alchimie de ce que ce sera. »

Hardy a été très ouvert à vouloir qu’Eddie Brock rencontre Peter Parker à l’écran pendant un certain temps, l’acteur disant qu’il « serait négligent si je n’essayais pas de piloter une quelconque connectivité. Je ne ferais pas le travail si Je n’étais pas éveillé et ouvert à toute opportunité ou éventualité ou excité par cela. » Rumeurs de Hardy’s Venom apparaissant dans Pas de chemin à la maison circulent depuis un certain temps, beaucoup pensant avoir repéré l’anti-héros symbiote dans la récente bande-annonce. Bien que beaucoup aient rejeté cela comme étant le méchant lézard à la place.

Pour l’instant, Hardy a assez à gérer sans la folie des multivers, s’attaquant à Cletus Kasady de Woody Harrelson dans Venom : qu’il y ait un carnage. Réalisé par Andy Serkis d’après un scénario de Kelly Marcel, et basé sur une histoire qu’elle a écrite avec Tom Hardy, la suite met en vedette Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott et Stephen Graham aux côtés de Tom Hardy et Woody Harrelson.

Reprenant un peu plus d’un an après les événements de la première Venin, le journaliste d’investigation Eddie Brock a du mal à s’adapter à la vie en tant qu’hôte du symbiote extraterrestre Venom, et tente de relancer sa carrière en interviewant le tueur en série Cletus Kasady, qui devient l’hôte du symbiote Carnage et s’échappe de la prison après une exécution ratée. Venom: Let There Be Carnage devrait sortir en salles aux États-Unis le 1er octobre 2021. Spider-Man : Pas de chemin à la maison pendant ce temps, entre en salles le 17 décembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient de l’utilisateur de Twitter Mises à jour Marvel.

Sujets : Spider-Man : No Way Home, Venom 2, Venom