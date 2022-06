Tom Hardy partage l’image du script de Venom 3 avec son crédit d’histoire

Tom Hardy devient une plus grande partie de la franchise Venom en co-écrivant le scénario de Venin 3. Hardy travaillera avec des Venin l’écrivain Kelly Marcel sur le nouveau film et a partagé une image de la première page du scénario sur son compte de réseau social, mais le titre du film a été bloqué. On ne sait pas encore qui d’autre sera de retour pour le nouveau film, bien qu’il y ait eu beaucoup d’intérêt de la part d’Andy Serkis, qui pourrait revenir pour diriger la prochaine apparition du symbiote de Hardy.

Les films liés à Spider-Man de Sony ont été aléatoires, et bien que Venom ait été l’un des plus gros revenus en dehors des films Spider-Man eux-mêmes, les films n’ont pas exactement suscité beaucoup d’éloges de la part des critiques. Après l’humiliation de Morbius, Sony espère que la prochaine série de films, y compris Kraven le chasseur, Madame Web, et bien sûr, Venin 3pourra remettre les choses sur les rails.

Alors que Venom : qu’il y ait carnage a amené l’anti-héros de Tom Hardy à une distance touchante de Spider-Man de Tom Holland. À la fin de Spider-Man : Pas de retour à la maison, Venom, ou du moins la version de Hardy, avait retrouvé sa place légitime, mais cela ne signifie pas que Venom n’affrontera pas un Spider-Man à un moment donné dans le futur. Andy Serkis a commenté la possibilité de croisements l’année dernière. Il a dit:

« Il y a tellement de potentiel dans le Venomverse pour des voyages vraiment intéressants avant que le genre d’inévitable ne se produise. Je pense que Kelly et Tom ont de toute façon réfléchi à la prochaine étape du voyage. Ils auraient pensé à… Ils auraient avait des plans pour savoir où ils pourraient éventuellement aller après ça… Vous devez. Quand vous entrez dans une franchise, vous devez penser à l’arc, bien sûr. Vous ne pouvez pas penser à eux juste individuellement. »

Venin 3 Pourrait être la dernière sortie de Tom Hardy dans la franchise Marvel

Alors que Tom Hardy a contribué au dernier Venin script, son temps en tant que personnage pourrait bien arriver à la fin de son voyage, car il a posté la même image de script sur ses histoires Instagram pendant un court instant, avec la légende « Last Dance ». Bien que cela puisse signifier que Venom s’éloignera de la version du personnage de Hardy et réapparaîtra avec un nouvel acteur en tant que futur film MCU Spider-Man, personne ne le sait, mais Hardy a précédemment suggéré qu’il avait toujours voulu commencer se dirigeant vers ce but. Il a dit précédemment :