Tom Hardy obtient le crédit de l’histoire pour Venom: Let There Be Carnage

Avec La brigade suicide arriver dans les cinémas le mois prochain, et Venom : qu’il y ait un carnage arrivant en septembre, c’est une période excitante pour les fans de films de super-héros plus sombres et moins familiaux. La suite de Venom, en particulier, attire beaucoup d’attention en ce moment, et une chose qui a été récemment notée est que Tom Hardy semble étendre son rôle dans la franchise – pas à l’écran, mais en étant crédité comme scénariste. Bien qu’il y ait un certain nombre d’autres changements dans l’équipe de la suite de l’entrée 2018 dans l’univers Marvel de Sony, selon de nouvelles informations, Hardy a joué un rôle beaucoup plus impliqué dans la direction que prend son personnage.

Pour autant que Venin va, son arrivée à l’écran en 2018 avec Tom Hardy jouer Eddie Brock, le visage humain de l’ennemi symbiote extraterrestre de Spider-Man, a été un plus grand succès que beaucoup ne l’avaient prévu, étant donné l’histoire quelque peu compliquée de l’apparence moins que satisfaisante du personnage dans Sam Raimi. Spider-Man 3. Contre toute attente, le film a rapporté un peu plus de 850 millions de dollars dans le monde, ce qui le place bel et bien dans le stade du slinger Web en costume rouge lorsqu’il n’est pas aidé par la puissance du MCU. Fin du jeu vague. En raison d’une réponse critique peu élogieuse, une suite n’a jamais été une chose donnée, mais lorsqu’un film peut établir un certain nombre de records et devenir le septième film le plus rentable de l’année, il y a de fortes chances que le studio prenne un plate-forme sur un suivi.

Venom : qu’il y ait un carnage reprend de la scène à mi-crédit du premier film, qui a vu Hardy’s Brock rendre visite au tueur en série de Woody Harrelson, Cletus Kasady, en prison, car les deux en viennent aux mains lorsque Harrelson se lie d’amitié avec le symbiote rouge chaotique Carnage. En plus des changements de réalisateur, avec le très accompli Andy Serkis à la tête du film, le scénario est cette fois l’unique devoir de Kelly Marcel. Bien que Hardy reçoive un crédit « Story By », la question est donc de savoir si Tom Hardy a canalisé un peu de son homonyme du 19ème siècle ? Enfin pas tout à fait, mais il travaille en étroite collaboration avec le scénariste britannique Marcel, avec qui il collabore depuis près de deux décennies.

En plus d’être l’un des scénaristes de Venom, Marcel a été amené à faire des réécritures non créditées du film de Hardy de 2008, Bronson. Elle a ensuite travaillé sur Sauver Mr. Banks, Cinquante nuances de gris et co-écrit l’histoire pour Disney’s Cruelle. S’adressant à Empire, elle a révélé que c’était la première fois que Hardy était crédité dans l’écriture d’un film. « C’est nouveau pour lui, pour obtenir du crédit, mais ce n’est pas nouveau pour lui d’être aussi impliqué. Il est absolument engagé à 100% dans tout ce qu’il fait. Il est marié à Venom. Il aime ce personnage. Il est très impliqué dans ce qu’il pense devrait arriver. »

Bien que Hardy soit impliqué de plusieurs manières, elle a souligné qu’il ne s’asseyait pas exactement à un bureau et griffonnait un script. Cette partie du travail était toujours celle de Marcel « Il n’a pas de stylo pour écrire. Nous avons passé des mois à raconter l’histoire ensemble sur FaceTime, à chercher des idées, à voir ce qui fonctionnait, à voir ce qui ne fonctionnait pas. Ensuite, j’ai pris tout ce que nous avons parlé environ et s’est caché quelque part pendant trois mois tranquillement, éliminant un script. »

Nous verrons comment la contribution de Hardy se manifestera lorsque Venom: Let There Be Carnage arrivera dans les cinémas le 15 septembre, et l’interview complète de Kelly Marcel peut être lue dans La brigade suicide numéro du magazine Empire.

Cette histoire nous vient d’empireonline