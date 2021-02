Tom Hardy fait équipe avec le directeur du raid Gareth Evans pour Netflix Crime Thriller Havoc

Tom Hardy a signé pour jouer dans le prochain thriller Netflix de Gareth Evans Ravage. En plus de jouer dans le projet, Hardy servira également de producteur. Evans est probablement mieux connu pour La descente et Le Raid 2, avec L’apôtre, qui était également une production Netflix. Le réalisateur / scénariste est également connu pour avoir créé la série télévisée dramatique d’action policière acclamée par la critique. Gangs de Londres.

Gareth Evans est configuré pour écrire et diriger Ravage. L’histoire se déroule après qu’un trafic de drogue a mal tourné. Un détective meurtri, joué par Tom Hardy, doit se frayer un chemin à travers un monde criminel pour sauver le fils d’un homme politique, tout en démêlant un réseau profond de corruption et de complot qui prend toute sa ville au piège. On pense que le réalisateur et Netflix travaillaient sur un nouvel accord avant cette annonce, mais voulaient s’assurer que Hardy était enfermé pour Ravage avant d’aller de l’avant avec le processus de négociation.

Ravage est également produit par Gareth Evans pour One More One Productions. Ed Talfan sera producteur pour Severn Screen et Aram Tertzakian pour XYZ Films. Le projet fait partie du nouvel accord exclusif de Netflix avec le réalisateur. Le thriller d’action sera assez différent de son travail passé avec le service de streaming, et ses fans auront probablement hâte de voir ce que lui et Tom Hardy sont capables de faire ensemble. Hardy sort de ses récents rôles dans Capone, où il a joué le tristement célèbre gangster Tom Capone. Il a également terminé le travail sur le très attendu Venom: Que le carnage soit, qui devrait sortir en salles cette année.

Le Raid et Le Raid 2 ont été salués par les téléspectateurs et les critiques pour leurs sorties respectives. Gareth Evans a eu l’idée du premier film lorsqu’il a déménagé en Indonésie pour filmer un documentaire sur l’art martial du pays Pencak Silat, à la suggestion de sa femme, d’origine japonaise indonésienne. Le premier opus a ouvert en 2011, avec la suite en 2014. Evans a pensé à sortir un troisième film pendant un bon moment avant de décider d’abandonner l’idée et de passer à d’autres projets.

Gareth Evans a le sens de l’action et a supervisé le Gangs de Londres scènes d’action, tout en ne réalisant que deux des épisodes. En octobre 2017, Evans était attaché à écrire et à diriger le Coup mortel film pour DC après avoir transmis le Justice League Dark film. Cependant, aucun de ces projets n’a jamais abouti. Selon le réalisateur, le standalone Coup mortel Le film a été retardé indéfiniment, ce qui signifie que cela pourrait probablement encore se produire si le studio décide de le poursuivre. L’acteur Joe Manganiello a exprimé son désir de revenir en tant que personnage. Deadline a été le premier à signaler que Tom Hardy et Gareth Evans font équipe pour Ravage.

Sujets: Havoc