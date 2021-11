Tom Hardy et Channing Tatum s’unissent pour un thriller sur l’évacuation de l’Afghanistan

A-listers Tom Hardy et Channing Tatum s’uniront pour Universal Pictures dans un drame factuel tiré directement des gros titres concernant l’évacuation de l’Afghanistan. Le projet actuellement sans titre a été présenté par Le bureau d’ajustement George Nolfi, avec Nolfi inspiré par les événements de la vie réelle entourant l’évacuation mouvementée de l’Afghanistan plus tôt cette année. Nolfi dirigera le projet et a jusqu’à présent réuni Hardy et Tatum pour diriger le film, avec un troisième acteur encore inconnu à révéler.

Le film sera « basé sur des histoires vraies récemment rapportées » et se concentrera sur « trois anciens membres de l’équipe des forces spéciales qui se remettent dans la mêlée aux côtés de leurs homologues afghans, pour sauver les familles et les alliés laissés pour compte au milieu de la chute rapide de l’Afghanistan en août dernier. » Cette brève description semble être le projet parfait pour Tom Hardy et Channing Tatum faire équipe, les deux acteurs ayant démontré leur affinité pour le drame et l’action à de nombreuses occasions acclamées par la critique. Tatum et Hardy produiront également le film aux côtés de Jules Daly, ainsi que de Reid Carolin et Peter Kiernan de Free Association avec Nolfi à bord en tant que producteur exécutif.

Le film devant suivre un trio principal, un autre acteur est sans aucun doute actuellement recherché pour rejoindre Hardy et Tatum. Bien qu’aucun nom n’ait encore été vanté, avec Hardy et Tatum maintenant à bord, le troisième membre actuellement mystérieux sera probablement un autre acteur avec un talent pour les plats axés sur l’action. Alors, à votre avis, qui serait le mieux placé pour les rejoindre dans cette mission factuelle ?

Tom Hardy et Channing Tatum ont tous deux plusieurs autres projets en cours, Hardy sortant de la suite de la bande dessinée à grand succès, Venom : qu’il y ait un carnage. Avant de s’associer à Tatum, Hardy travaillera sous la direction de La descentede Gareth Evans pour la sortie d’action Netflix, Ravage. Le film reprend après une affaire de drogue qui a mal tourné, lorsqu’un détective meurtri doit se frayer un chemin à travers un monde criminel pour sauver le fils d’un homme politique, tout en démêlant un profond réseau de corruption et de complot qui prend au piège toute sa ville. Tom Hardy est bien sûr à bord pour jouer le rôle principal, le « détective meurtri » opprimé.

Hardy sera rejoint dans cette aventure pleine d’action par le lauréat d’un Oscar Forest Whitaker et la star de Justifié et Le Mandalorien, Timothée Olyphant. Le reste de la distribution est composé de Justin Cornwell, Jessie Mei Li, Yeo Yann Yann, Quelin Sepulveda, Luis Guzmán, Sunny Pang et Michelle Waterson.

Channing Tatum, quant à lui, co-dirigera la comédie à venir Dog, aux côtés de Reid Carolin, dans laquelle il jouera également le rôle du Army Ranger Briggs qui, avec son compagnon belge malinois Lulu, parcourra la côte du Pacifique à temps pour attraper celui de leur meilleur ami et de leur maître. funérailles. Chien sortira aux États-Unis le 18 février 2022 par United Artists Releasing. L’acteur, qui a connu une énorme montée en popularité suite à son rôle principal dans la comédie 21 rue du saut en 2012, continuera à montrer ses talents de comédien, apparaissant aux côtés de Sandra Bullock dans La cité perdue, qui trouve Bullock en tant que romancier d’amour solitaire lors d’une tournée de livres avec son modèle de couverture, le couple dépareillé se faisant entraîner dans une tentative d’enlèvement qui les entraîne tous les deux dans une aventure féroce dans la jungle. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Deadline.