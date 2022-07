Tom Hardy est Logan dans la vidéo Wolverine Deepfake

Quel serait Tom Hardy être comme dans le rôle de Logan ? On en a maintenant une meilleure idée, grâce à une aide visuelle sous la forme d’un deepfake créé par Stryder HD sur YouTube. Dans la vidéo, le visage de Hardy a été inséré numériquement sur celui de Hugh Jackman dans le X Men la franchise. Nous n’avons évidemment aucun moyen de savoir à quoi ressemblera Logan dans le redémarrage des X-Men par Marvel Cinematic Universe, mais voir Hardy dans le rôle interprété par Jackman ici dans les films Fox peut encore aider à vendre certains fans sur le casting potentiel.

Hardy est quelqu’un dont le nom semble revenir souvent lorsque les fans discutent des choix de casting potentiels pour Wolverine. La Venin La star a même obtenu une approbation pour le rôle de Jackman, qui a pu imaginer Hardy dans ce rôle il y a plusieurs années. En 2015, Jackman a noté dans une interview à MTV qu’il voulait que Hardy soit son successeur.

« On m’a beaucoup posé la question et je me dis toujours: » Je ne veux pas que ce soit trop facile pour le studio de me remplacer « », a déclaré Jackman à l’époque, avant la sortie de son dernier film dans le rôle, Logan. « J’en ai encore un à faire. Je suis sûr qu’ils en parlent déjà, qu’un acteur là-bas a déjà dit : ‘Shhhh… tais-toi, mais nous te voulons ensuite.’ Il est certainement plus jeune que moi, je pense que Tom Hardy serait génial.

Qui sera la prochaine Logan ?

On ne sait toujours pas quand les fans de Marvel peuvent s’attendre à voir le prochain Wolverine en direct. Il n’y a pas X Men films qui sont actuellement au tableau, bien que Kevin Feige ait déclaré qu’il était prévu chez Marvel de faire entrer le groupe dans le MCU à un moment donné. Ils pourraient potentiellement apparaître dans n’importe quel film Marvel ou série Disney + pour établir d’abord les personnages avant de leur donner leurs propres projets, mais pour l’instant, aucun plan n’est en place et aucun des personnages n’a été officiellement choisi.

Cela laisse simplement aux fans le soin de continuer à débattre de différents choix sur qui serait bon en tant que Wolverine. Hardy n’est qu’un des nombreux noms qui ont été discutés. Certains des autres candidats populaires auprès des fans incluent Antony Starr, Karl Urban, Pablo Schreiber et Daniel Radcliffe. Avengers : Fin de partie Les réalisateurs Joe et Anthony Russo ont même nommé l’acteur de Captain America Chris Evans pour le rôle, même s’il est déjà apparu dans un rôle majeur dans le MCU.

« Evans a une portée incroyable et une grande physique, et il est vraiment bon pour le contrôle de son corps », a déclaré Joe Russo. « C’est un acteur incroyable. Je ne veux pas dire cela dans le mauvais sens, mais il n’a rien à voir avec Captain America. Steve Rogers est très contrôlé et calme, discret. Chris est énergique, drôle et charismatique, et il apporte beaucoup d’énergie à J’adorerais le voir faire quelque chose comme Wolverine.

En tout cas, ce n’est qu’une question de temps avant de revoir Wolverine sur grand écran.