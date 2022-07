Tom Hardy est l’acteur le plus difficile à comprendre pour les Américains

Tom Hardy a été répertorié comme l’acteur britannique le plus difficile à comprendre pour le public américain.

Ils voulaient savoir combien de personnes aimaient avoir des sous-titres et pourquoi la tendance augmentait parmi certaines générations.

L’enquête a révélé que 50% des téléspectateurs aiment désormais regarder leurs émissions et films préférés avec des sous-titres, la génération Z étant la plus élevée avec 70% se livrant à la tendance.

D’autres raisons incluent un son confus, le désir de se concentrer sur l’écran et d’apprendre une nouvelle langue.

L’enquête a également conclu que les jeunes téléspectateurs étaient plus susceptibles de regarder leurs programmes en public, comme dans les transports en commun, et pourraient donc être plus enclins à avoir des sous-titres pour améliorer l’expérience.