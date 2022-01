Tom Hardy dit qu’il était « vraiment en surpoids » quand il jouait à Bane

Tom Hardy a déclaré qu’il était « vraiment en surpoids » avec des « bras de crayon » lorsqu’il a joué contre Bane en 2012.

Hardy a subi une transformation impressionnante pour jouer le méchant dans Le chevalier noir se lève aux côtés de Batman de Christian Bale – mais il semble que l’acteur n’ait pas été particulièrement impressionné par son apparence à l’époque.

S’exprimant dans une récente interview sur Kids Ask de BBC Radio 1, l’homme de 44 ans a déclaré qu’il « avait juste mangé beaucoup de pizza » pour atteindre sa taille et a attribué un bon éclairage à son apparence à l’écran.

Crédit : Alamy

Hardy a déclaré: « Si vous étudiez vraiment les photographies, j’étais vraiment en surpoids, en fait.

« J’ai beaucoup mangé et je n’étais pas beaucoup plus lourd que je ne le suis maintenant, mais je mangeais juste plus de pizza.

« Ils tirent de bas pour vous faire paraître grand.

« Les gens soulevaient les couvercles de leur moto [helmets] et dire « J’ai toujours pensé que tu étais plus grand, mon pote ».

« J’étais juste chauve, légèrement porcin et avec des bras de crayon.

« C’est la magie de l’éclairage et trois ou quatre mois de levage, d’entraînement et de manger beaucoup de pizza. Ce n’était pas bon pour mon cœur.

« Le but était de paraître aussi grand que possible.

« J’ai des jambes très fines et mon ami Jacob Tomuri, mon cascadeur, aimait dire : « Pourquoi Tom est-il venu chevaucher un émeu ? »

Pour jouer le rôle, Hardy a pris deux pierres (13 kg) et a précédemment déclaré que des changements « drastiques » dans son corps avaient fait des ravages.

Dans une interview avec The Daily Beast il y a quelques années, il a déclaré : « Je pense que vous en payez le prix avec tout changement physique drastique.

« C’était bien quand j’étais plus jeune de me soumettre à ce genre de contrainte, mais je pense qu’à l’âge de 40 ans, vous devez être plus attentif à l’entraînement rapide, prendre beaucoup de poids et devenir physique, puis ne pas avoir assez de temps pour continuer à s’entraîner parce que vous êtes occupé à filmer, donc votre corps nage dans deux directions différentes en même temps.

Je ne suis pas sûr que j’appellerais ces « bras de crayon ». Crédit : Warner Bros Pictures

« Et après le film, je suis fatiguée, et vous devrez peut-être encore changer de forme et reprendre votre taille normale pour le prochain film.

« Passer d’un extrême à l’autre a un coût.

« Je n’ai pas endommagé mon corps, mais je suis certainement un peu plus performant qu’avant ! Ça me manque un peu. »