Tom Hardy demande de ne pas révéler la scène post-crédit de Venom 2

Les fans de Marvel Comics pourront enfin profiter de « Venom: Let There Be Carnage » sur grand écran, un film qui a récemment effectué une projection test en préparation de sa première commerciale, qui semble avoir de grandes surprises préparées par Tom Hardy, protagoniste et producteur du film et réalisateur Andy Serkis.

Après la première du premier opus en 2018, les fans du symbiote pourront enfin voir leur affrontement tant attendu contre Cletus Kasady / Carnage, joué par le triple nominé aux Oscars Woody Harrelson.

Le duo formé par Hardy et Serkis a encouragé les téléspectateurs potentiels du film à rester jusqu’à la fin de tout. « Il y a peut-être quelque chose à la fin de ce film que vous voudrez voir qui est devenu une sorte de tradition dans ces films. Ce que vous voyez ici, quand vous partez, laissez-le rester ici », a déclaré Hardy.

Suite à la révélation du premier trailer de « Spider-Man: No Way Home » et à la confirmation du multivers comme partie importante de son histoire, la rumeur a commencé à émerger d’un possible croisement entre le héros araignée joué par Tom Holland et l’interprétation de Tom Hardy comme Eddie Brock.

Bien qu’Andy Serkis ait souligné la possibilité de réaliser ce crossover avec le MCU à l’avenir, lors de la projection test du film, il a déclaré que ce nouvel opus avait été réalisé spécialement pour les fans du symbiote et de son homologue rouge psychotique.

Sur Internet, les premières impressions du public à propos de « Venom: Let There Be Carnage » ont commencé à émerger, qui malgré une classification B-15 (et non C comme initialement spéculé), la bande a reçu des commentaires majoritairement positifs. . Le film a une date de sortie prévue dans les cinémas américains le 1er octobre.