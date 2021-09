Tom Hardy a parlé de Venom 3 : Spider-Man sera-t-il là ?

Il y a des jours, Tom Hardy assuré qu’il a déjà des idées pour un troisième volet de la franchise Venin. Cependant, l’acteur a souligné qu’il fallait que le deuxième volet de la saga soit une réussite pour que le studio donne son feu vert à une suite de l’histoire de Eddie Brock et le symbiote extraterrestre avec lequel il partage son expérience de vie. La vérité est que les responsables de ces histoires ont les yeux rivés sur le box-office de Venom : qu’il y ait Carnage pour continuer l’histoire.







« Avec ces choses, qui viennent par trois pour le moment, normalement il s’agit de faire une structure initiale, trois seront faites et c’est tout. D’abord, vous établissez un personnage. Si les gens aiment ça, alors vous l’emmenez en voyage. »a déclaré Hardy, qui a également reconnu l’importance d’avoir Carnage en tant que méchant dans la deuxième entrée de la série. que se passe-t-il avec? Homme araignée? Le réalisateur de la deuxième partie de Venin Il a assuré que Spidey et le Lethal Protector s’affronteront au cinéma.

Tom Hardy a parlé de Venom 3

« Il y a un veninverse, il y a un spiderverse, il y a des multivers et toutes sortes de canons et de mythologies à explorer, à la fois latéralement et en avant dans le temps. », a glissé l’acteur qui a souligné une planification correcte comme un besoin fondamental pour traverser des propriétés telles que celles de Spider-man et venin. L’interprète a déjà évoqué par le passé son envie d’affronter Peter Parker de Tom Holland.

Bien sûr, le mot qui ressort dans le discours de Tom Hardy c’est lui multivers. En ce sens, la possibilité que Homme araignée être un personnage qui traverse ces différentes réalités pour voir leurs visages avec Venin ou des méchants comme Morbius et Kraven le chasseur. Sony a les droits sur de nombreux personnages qui feront leurs débuts au cinéma dans les prochaines années.

Pendant, Tom Hardy étoiles Venom : qu’il y ait Carnage accompagné par Woody harrelson dans le rôle du méchant principal du film, Michelle Williams Quoi Anne Weying et Naomie Harris Quoi Cri. Le fauteuil du réalisateur est occupé par l’expert en motion capture, Andy Serkis, et la cassette sortira prochainement en salles 1er octobre.