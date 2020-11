Tom Hardy a lutté contre une Shia LaBeouf nue avant de tomber dans les escaliers

La plupart des acteurs sont excellents dans ce qu’ils font, faisant croire au public qu’ils sont le personnage qu’ils incarnent. Parfois, lorsqu’ils doivent travailler avec d’autres acteurs, la chimie à l’écran créée par ces interprètes n’est que pour les caméras.

Il y a une longue histoire à Hollywood de co-stars qui ne s’entendent pas dans les coulisses. L’animosité entre Vin Diesel et Dwayne «The Rock» Johnson était si grande qu’ils auraient refusé de travailler ensemble sur les mêmes scènes.

Tom Hardy et Shia LaBeouf sont l’un des couples d’acteurs les plus récents dont on dit qu’ils ne s’aimeraient pas l’un l’autre. Alors qu’ils travaillaient ensemble sur un film, une dispute se serait transformée en un match de lutte nue.

Les carrières de Tom Hardy et Shia LaBeouf

Hardy et LaBeouf sont des acteurs de méthode talentueux qui sont prêts à faire presque tout pour rendre un rôle crédible. En 2012, les deux ont joué ensemble dans le drame policier acclamé par la critique Sans foi ni loi.

Hardy est un acteur britannique très populaire pour son rôle de Bane, où il affronte Batman dans Le chevalier noir se lève. Hardy a décroché des rôles dans Mad Max: Fury Road, The Revenant, Dunkirk et Venom.

LaBeouf est devenu un nom familier avec son portrait de Louis Stevens dans la série Disney Channel Même Stevens. L’acteur primé aux Emmy reçoit également une reconnaissance pour son rôle dans le Transformateurs films, selon Rotten Tomatoes. Il est apparu dans des films tels comme Holes, Charlie’s Angels: Full Throttle et Disturbia. Il a même joué le fils d’Indiana Jones dans Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Son travail le plus récent comprend une performance qui définit la carrière dans un film basé sur sa vie, Honey Boy.

Le prétendu combat entre Hardy et LaBeouf

Pendant le tournage de Sans foi ni loi, une rumeur se répandit rapidement sur Hardy et LaBeouf ne s’entendant pas. Selon The Ringer, la rumeur disait que la tension était si forte sur le plateau entre les deux acteurs que « LaBeouf a assommé Hardy. » Hardy aurait déclaré que sa co-star était un «mauvais, mauvais garçon» et semblait prendre plaisir à répéter l’histoire encore et encore. Le réalisateur John Hillcoat a déclaré: «Il y a certainement eu une bagarre entre eux. Cela s’est intensifié au point où ils ont dû tous les deux être retenus.

The Ringer a souligné que la rumeur n’était pas fondée. Il était impossible de croire qu ‘«un enfant de Même Stevens a assommé Bane.

LaBeouf purifie l’air

Lors d’une apparition sur Hot Ones, LaBeouf a expliqué comment la rumeur sur son combat avec Tom Hardy a commencé. Son récit de ce qui s’est réellement passé pourrait faire une grande scène de film.

Lorsqu’on lui a demandé si les rumeurs selon lesquelles il aurait assommé Tom Hardy sur le tournage de Sans foi ni loi étaient vrais, il a dit: «Ouais, c’est un tas de conneries», selon IndieWire. Il a expliqué que lui et Hardy luttaient tout le temps. Il était courant pour eux de jouer les uns avec les autres.

le Faucon au beurre d’arachide star a déclaré que l’incident en question s’est produit lorsque lui et sa petite amie ont vu Hardy et son entraîneur revenir du gymnase. Ils se tenaient sur le balcon de leur chambre quand Hardy est soudainement venu s’écraser à travers la porte. La petite amie de LaBeouf, terrifiée, a couru en hurlant dans la cuisine.

Hardy a ramassé un LaBeouf nu, l’a jeté par-dessus son épaule et les deux ont commencé à se battre. Ils se sont retrouvés dans le couloir extérieur du bâtiment, et LaBeouf a dit qu’il s’était énervé parce qu’il était nu, et Hardy avait eu raison de lui. L’entraîneur filmait l’altercation et LaBeouf essayait de l’arrêter.

Il dit qu’il était dans une position étrange et tordue alors qu’ils continuaient à lutter. Ils se sont approchés trop près de la cage d’escalier et Hardy est tombé dans les escaliers. Hardy a fini par se faire mal au dos, et pour le reste du tournage, il a dit à tout le monde que LaBeouf l’avait assommé. LaBeouf soutient que ce n’était pas le cas, en disant: « Nous avions un match de lutte étrange. »