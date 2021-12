Tom Hardy a filmé Venom Post Credit Scene sur Spider-Man: No Way Home Set

Alors que les liens entre les univers Sony et Marvel se renforcent, il semblerait que Tom Hardy et Tom Holland aient travaillé sur le même plateau.

Les choses changent toujours dans le monde MCU, mais quand Venom : qu’il y ait un carnage a tiré l’herbe sous le pied de tout le monde en livrant l’anti-héros basé sur Sony Universe sur le chemin de Spider-Man basé sur MCU de Tom Holland dans la scène post-crédit du film, des questions ont immédiatement été soulevées quant à savoir quand cela conduirait à un croisement complet entre les deux personnages Marvel. Bien que tout cela soit encore pour l’avenir, il semble que la star de Venom, Tom Hardy, était beaucoup plus proche du MCU que les fans ne pouvaient le savoir lorsqu’il a filmé la scène épique et révolutionnaire pour sa deuxième sortie en tant qu’Eddie Brock/Venom. Veuillez noter que cet article contient des spoilers potentiels sur Spider-Man: No Way Home.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

En discutant Spider-Man : Pas de chemin à la maison avec CinemaBlend, Tom Holland a révélé que Hardy avait en fait filmé sa scène post-crédit sur le plateau qui était utilisé pour le nouveau film Spider-Man, ce qui signifie que Venom et Spider-Man étaient déjà plus proches l’un de l’autre que quiconque aurait pu le soupçonner. écran qu’ils ne l’ont fait jusqu’à présent à l’écran. Holland a expliqué :

« J’étais sur le plateau, Amy Pascal est venue vers moi et a eu une conversation à ce sujet. J’étais très excité. Tom Hardy est venu sur le plateau quelques jours plus tard pour filmer son côté du tag Venom. »

De toute évidence, il y a eu plus de rumeurs sur Spider-Man : Pas de chemin à la maison qu’il n’y a d’heures dans la journée pour tous les énumérer, mais parmi eux se trouvent un certain nombre de suggestions que Venom figurera dans le film à un certain titre. Maintenant qu’on sait qu’Hardy était sur le plateau pendant le tournage, il semble que cela pourrait soit confirmer son implication, soit la démystifier complètement. Si Hardy n’était là que pour filmer son Venom : qu’il y ait un carnage scène, cela signifie qu’il n’avait aucune autre raison d’être là et que son tournage n’avait rien à voir avec Pas de chemin à la maison directement. Cependant, le revers de la médaille est de demander si Hardy aurait été envoyé sur le plateau juste pour cette scène, ce qui, pour ceux qui l’ont maintenant vue, saura avoir vu Eddie Brock assis dans une pièce sur un lit quand ce que nous maintenant savez-vous que le sort du docteur Strange déchire le monde et livre Brock dans le MCU ? Il n’y avait rien de spécial dans la scène qui nécessitait que Hardy soit sur le même plateau, il a donc enregistré plus que ce qui est révélé.





De nouvelles rumeurs ont commencé à circuler, suggérant que Venom apparaîtra sur la scène post-crédit de Pas de chemin à la maison, et sera vu être renvoyé dans son propre univers, mais pas avant qu’une petite partie du symbiote ne soit laissée pour compte pour développer une autre version de Venom au sein du MCU. Si ce scénario se déroule, cela suggérerait également que le docteur Strange parvient à annuler au moins une partie du sortilège qu’il lance qui ouvre le multivers, et cela semblerait étrange compte tenu de la direction que prend le docteur dans le récit en cours du MCU. Tout sur cette rumeur sera bientôt révélé, et avec le film arrivant dans certaines parties du monde demain, il peut être préférable d’éviter les médias sociaux aussi longtemps que vous voulez que les secrets du film restent intacts.





Venin contre. Spider-Man Crossover taquiné dans un art rapidement supprimé partagé par Tom Hardy Tom Hardy s’amuse à taquiner les fans à propos d’un crossover Spider-Man/Venom en partageant brièvement un fanart sur sa page Instagram.

Lire la suite





A propos de l’auteur