Tom Hardy a choisi le réalisateur de « Venom : Let there be Carnage »

Après le départ de Ruben Fleischer en tant que réalisateur de la suite de « Venom », un film qui en 2018 a réussi à assurer sa pérennité grâce à des résultats rentables au box-office (malgré le fait qu’il ne soit pas tout à fait apprécié par la critique spécialisée), il y a eu un série de candidats intéressants pour prendre sa place, comme Travis Knight (Bumblebee) et Rupert Wyatt (Rise of the Planet of the Apes).

Cependant, l’acteur, producteur et co-scénariste de l’histoire, Tom Hardy, a toujours eu un nom en tête lorsqu’il cherchait un nouveau réalisateur : Andy Serkis. L’acteur acclamé reconnu pour son travail avec la technologie de capture de mouvement est également un cinéaste de premier plan avec des films tels que « Mowgli » ou « The Breathe ».

Dans les notes de production de Sony pour « Venom: Let There Be Carnage », Serkis note qu’il a trouvé la performance de Hardy extraordinaire dans le premier volet, et qu’il était en plein milieu de la création de personnages informatiques lorsqu’il a reçu l’appel de l’acteur lui demandant de prendre le relais. le sens de la suite.

« Je pense que c’était parce qu’il voulait un réalisateur capable de sauvegarder sa performance, de la traduire dans le domaine des effets visuels, avec un certain degré d’autorité de l’expérience avec cela », a commenté Serkis.

Nous tournions en tant qu’acteurs depuis tant d’années et c’était merveilleux d’avoir enfin l’opportunité de travailler avec Tom.

Tom Hardy reprend son rôle d’Eddie Brock, accompagné de Woody Harrelson dans le rôle antagoniste du tueur en série Cletus Casady. Hardy est crédité comme scénariste aux côtés de Kelly Marcel. Le film présente également le retour de Michelle Williams. Après avoir prévu une date de sortie le 15 octobre, Sony Pictures a décidé d’avancer sa sortie, le 1er octobre étant la nouvelle date officielle.