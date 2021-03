Tom Hanks Western, News of the World, obtient les détails de sa sortie de divertissement à domicile

Universal a annoncé la date de sortie et les détails des bonus pour le film occidental de Tom Hanks, Nouvelles du monde.

Si vous avez manqué Nouvelles du monde quand il est sorti pour la première fois vers Noël l’année dernière, ou que vous voulez simplement le posséder pour vous-même, votre chance se présente plus tard ce mois-ci. Universal a annoncé que le film serait lancé numériquement le 9 mars, avec la version physique 4K UHD / Blu-Ray activée 23 mars 2021.

Cinq ans après la guerre civile, le capitaine Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks – Captain Phillips, Saving Private Ryan) se déplace de ville en ville en tant que conteur non romanesque, partageant les nouvelles des quatre coins du globe. Dans les plaines du Texas, il croise la route d’une fillette de 10 ans (Helena Zengel – Systems Crasher, Die Tochter) recueillie par les Kiowa et élevée comme l’une des leurs. Kidd accepte de livrer l’enfant là où la loi dit qu’elle appartient. Alors qu’ils parcourent des centaines de kilomètres dans la nature sauvage impitoyable, les deux sont confrontés à d’énormes défis des forces humaines et naturelles alors qu’ils recherchent un endroit où ils peuvent se sentir chez eux dans un «film extraordinairement émouvant» (Washington Post) et un «film visuellement époustouflant» (Associated Presse).

FONCTIONNALITÉS BONUS sur 4K, BLU-RAY, DVD ET NUMÉRIQUE:

SCÈNES SUPPRIMÉES

PARTENAIRES: TOM HANKS & HELENA ZENGEL – Soyez témoin de la relation de travail réussie (et très amusante) entre le vétéran du cinéma Tom Hanks et la nouvelle venue Helena Zengel.

ACTION WESTERN – Explorez la création des scènes les plus excitantes et les plus stimulantes de NEWS OF THE WORLD.

PAUL GREENGRASS FAIT DES NOUVELLES DU MONDE – Un regard sur la façon dont le réalisateur Paul Greengrass a réuni la meilleure équipe de réalisateurs pour réaliser l’ambition de toute une vie de faire un western.

LE KIOWA – Les cinéastes expliquent pourquoi la représentation authentique du Kiowa était si importante pour eux.

COMMENTAIRE DE FONCTIONNALITÉ AVEC LE CO-RÉALISATEUR / RÉALISATEUR PAUL GREENGRASS