Tom Hanks travaillera avec l’équipe de Forrest Gump dans le film Here

l’acteur mythique Tom Hank est de retour pour jouer un nouveau film, et apparemment ce sera avec une équipe de travail bien connue. Hanks rencontrera Robert Zemeckis dans sa nouvelle production intitulée »ici »réalisateur en charge du film »Forrest Gump », qui mettait en vedette l’acteur. De la même forme, Éric Rothscénariste de l’histoire de Forrest, sera en charge de cette nouvelle adaptation du roman graphique de 2014 de Richard McGuire avec le même nom.

Bien que la production soit encore à un stade très précoce de développement, elle a attiré l’attention de diverses sociétés de production et commencera bientôt à recruter des acteurs. »ici » marquera le retour de l’équipe qui a propulsé »Forrest Gump » comme l’un des films les plus mémorables de tous les temps, marquant la première fois que Hanks, Zemeckis et Roth ont travaillé ensemble en 30 ans.

»Voici un roman graphique qui raconte l’histoire d’une petite pièce sur une longue période de temps. L’histoire se déroule chez les personnes qui ont habité cette pièce dans le passé et se poursuit dans un avenir lointain. Commençant comme une bande dessinée de 6 pages que Richard McGuire a commencée en 1989, elle a été développée en une histoire complète en 2014.

Le film de »Forrest Gump » signifie que le trio de rêve a chacun remporté un Oscar dans leurs catégories respectives, récompensant le meilleur acteur à Tom Hanks, le meilleur réalisateur à Robert Zemeckis et le meilleur scénario original à Eric Roth, et bien sûr, remportant également le prix du meilleur film.

Bien que le film « Ici » marque le retour des trois génies du cinéma, Zemeckis et Hans ont déjà collaboré à plusieurs reprises depuis « Forrest Gump », dans des films tels que « Shipwrecked », « The Polar Express »‘, et l’encore à venir sortie de l’adaptation de »Pinocchio » dans laquelle Hanks jouera le personnage de Geppetto. Comme l’histoire de Forrest, « Here » semble se concentrer sur le passage du temps, et cela semble prendre encore plus de temps que les 30 ans que nous voyons passer dans le film « Forrest Gump ».

Le film sera produit par la société de production Playtone de Tom Hanks et Gary Goetzman, ainsi que par la société de production Imagemovers de Robert Zemeckis. Il n’y a actuellement aucune date de sortie pour »Here ».