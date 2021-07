Tom Hanks s’attaque à son tout premier film de Wes Anderson

Tom Hanks a reçu le coup secret du club-house exclusif de Wes Anderson. Il est rapporté que le double lauréat d’un Oscar sera en Espagne pour partager l’air avec la clique excentrique, y compris les anciens d’Anderson Tilda Swinton, Bill Murray et Adrien Brody. Bien que nous sachions que le film sera écrit et réalisé par Anderson, l’intrigue est toujours bien cachée. Des sources affirment que le rôle « est petit et pourrait être de nature camée ».

Le prochain film de Wes Anderson, The French Dispatch, a enfin une date de sortie le 22 octobre 2021 après des refoulements. Il s’agit en quelque sorte d’une réunion de famille réunissant les joueurs éternels Owen Wilson, Tilda Swindon, Willem Dafoe, Frances McDormand, Bill Murray, Edward Norton, Adrien Brody, Jason Schwartzman, Anjelica Huston, Bob Balaban et faisant entrer dans le giron Elizabeth Moss, Timothée Chalamet, Christoph Waltz, Benicio Del Toro et Saoirse Ronan. Ouah.

Le film a été décrit comme « une lettre d’amour aux journalistes se déroulant dans un avant-poste d’un journal américain dans une ville française fictive du XXe siècle », centrée sur trois histoires. Il donne vie à un recueil de contes publiés dans le magazine éponyme La dépêche française, basé dans la ville française fictive d’Ennui-sur-Blasé. On dit que le film est inspiré par l’amour d’Anderson pour « The New Yorker », et certains personnages et événements du film sont basés sur des équivalents réels du magazine.

En parlant à la publication française ‘Charente Libre’ en avril 2019, Wes Anderson dit : « L’histoire n’est pas facile à expliquer, (il s’agit d’un) journaliste américain basé en France (qui) crée son magazine. C’est plus un portrait de cet homme, de ce journaliste qui se bat pour écrire ce qu’il veut écrire. Ce n’est pas un film sur la liberté de la presse, mais quand vous parlez de journalistes, vous parlez aussi de ce qui se passe dans le monde réel. »

Le dernier projet de Hanks Nouvelles du monde voit le capitaine Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks), cinq ans après la fin de la guerre civile, un vétéran de trois guerres, se déplaçant maintenant de ville en ville en tant que conteur de non-fiction, partageant les nouvelles des présidents et des reines, des querelles glorieuses, des catastrophes dévastatrices et des aventures captivantes de la loin du globe. Dans les plaines du Texas, il croise la route de Johanna (Helena Zengel), une fillette de 10 ans recueillie par le peuple Kiowa six ans plus tôt et élevée comme l’une des leurs. Johanna, hostile à un monde qu’elle n’a jamais connu, est rendue contre son gré à sa tante et son oncle biologiques. Kidd accepte de livrer l’enfant là où la loi dit qu’elle appartient. Alors qu’ils parcourent des centaines de kilomètres dans la nature sauvage impitoyable, les deux seront confrontés à d’énormes défis des forces humaines et naturelles alors qu’ils recherchent un endroit qui peut être leur chez-soi.

La collaboration de deux amoureux américains ne manquera pas de chatouiller la fantaisie de tout le monde. Anderson a utilisé des acteurs et les a présentés d’une manière que le public n’aurait jamais imaginée, la manière douce et douce de Bruce Willis en tant que capitaine Sharp dans Royaume du lever de lune.Meryl Streep exhibant ses côtelettes via une marionnette dans Fantastique M. Fox.Quand ils entrent dans son monde, il les moule dans son imaginaire parfaitement centré et aux couleurs spectaculaires pour un ajustement de pièce de puzzle. Jusque-là, amenez La dépêche française!