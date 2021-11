Tom Hanks révèle lequel de ses films est ses trois préférés

Tom Hanks a a révélé lequel de ses films sont ses favori Trois – et certains d’eux peut-être pas ceux que vous‘d’attendre.

Hanks, 65 ans, a, bien sûr, a endossé un certain nombre de rôles emblématiques en son temps en tant qu’acteur, avoir joué tout le monde de les adorable, bienveillant Forrest Gump dans le film du même nom de 1994 à travers à un père célibataire Sam Baldwin dans L’intemporel de Nora Ephron comédie romantique Insomnie à Seattle.

Mais il s’avère que certains de ces plus gros les titres ne sont pas ceux que la star tient le plus à son cœur, ayant parlé de son top trois dans un récent épisode de Le podcast de Bill Simmons.

Il a dit: « Je ne voudrais pas [make the selection] selon la façon dont les films sont sortis.

Il a continué à nommer son film de science-fiction de 2012 Atlas des nuages comme l’un de ses meilleurs choix de tous les temps, affirmant que le film avait été ‘tourné sur un espoir et un rêve et rien qu’un cercle d’amour‘.

Le film lui-même a reçu un accueil assez mitigé de la part des critiques, mais Hanks a déclaré que le tournage du film n’était rien de court of ‘magique’.

« Mais le travail lui-même, nous faisions partie de ce grand et massif ensemble de personnes fantastiques qui essayaient juste de faire le travail le plus dur et le meilleur sur un lancer profond … tout ce film était un lancer si profond que le rendre était magique« , a ajouté l’acteur.