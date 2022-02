Tom Hanks retrouve l’équipe de Forrest Gump après trois décennies pour un nouveau film

La star de Forrest Gump Tom Hanks, l’écrivain Eric Roth et le réalisateur Robert Zemeckis sont sur le point de travailler sur l’adaptation du roman de Richard McGuire, Here.

Tom Hanks retrouve ses anciens collègues, Eric Roth et Robert Zemeckis pour un nouveau projet. Le trio est entré pour la première fois dans l’union pour le gagnant du meilleur film en 1994 Forrest Gump, qui mettait en vedette Hanks, a été écrit par Roth et dirigé par le réalisateur Zemeckis. Maintenant, tous les trois vont travailler ensemble sur Ici, une adaptation du roman du même nom de Richard McGuire. Le projet est entré en production très récemment et est signalé parmi les films en cours de distribution par les grands studios et les services de streaming. Le film verra Hanks, Roth et Zemeckis essayer leurs rôles créatifs respectifs de Forrest Gump. Pour ce film, le trio a remporté les Oscars du meilleur acteur, du meilleur scénario adapté et du meilleur réalisateur, le film gagnant dans un total de six catégories.

Ici a été initialement publié sous forme de bande dessinée de six pages en 1989. McGuire a ensuite écrit un roman graphique illustré de 300 pages sur l’original, qui a été publié en 2014. Ici est considérée comme l’une des bandes dessinées les plus réussies et les plus révolutionnaires et est connue pour son approche unique de la narration abrégée. La bande de six pages décrit l’histoire d’une pièce et les événements qui se sont produits dans cet espace à différents moments. La bande est devenue célèbre pour ses panneaux imbriqués illustrant une histoire intemporelle et sans âge, dans laquelle des centaines de milliers d’années s’entremêlent, manipulant à couper le souffle le temps et l’espace en un seul endroit.

Le roman était une extension de la bande dessinée et serait celui que Roth adaptera pour l’écran. Juste comme Forrest Gump, Ici va aller et venir dans le temps, mais bien au-delà de la période de trente ans qui a représenté la vie du personnage dans le premier. Le film devrait être produit conjointement par ImageMovers de Zemeckis et Playtone de Hanks, ce qui en fait un projet plus cordial pour les deux car ils exécuteront également des tâches conjointes en tant que producteurs pour Ici.





Paramount Pictures

Ce sera la première fois au cours des trois dernières décennies que le trio primé travaillera ensemble sur un film grand public. Cependant, Zemeckis travaille activement avec Hanks depuis Forrest Gump. Le duo a collaboré à Naufragé, qui est également devenu un énorme succès et figure parmi les meilleures performances de Tom Hanks. Ils ont ensuite travaillé sur le film d’animation Le Polar Expresset sont sur le point de terminer le travail sur le remake en direct de Disney de Pinocchio avant de commencer à travailler sur Ici. Hanks essaiera le rôle de Geppetto dans Pinocchio. D’autre part, Hanks attend également l’achèvement et la sortie de Baz Luhrmann’s Elvisun drame biographique basé sur la vie d’Elvis Presley, et travaillera bientôt avec Wes Anderson sur son prochain, Ville d’astéroïdes.





Eric Roth, d’autre part, a eu plusieurs projets réussis en main depuis Forrest Gump et a marqué un total de sept nominations aux Oscars, la plus récente étant pour l’adaptation du roman de Frank Herbert pour Dennis Villeneuve Dune. Roth a également écrit le scénario du prochain de Martin Scorsese, Les tueurs de la fleur de lunequi est également une autre réunion classique des vedettes d’Hollywood et des collaborateurs de longue date de Scorsese, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro.

Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par Deadline.





