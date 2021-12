Tom Hanks rejoint Yellowstone Prequel 1883

La préquelle de Yellowstone, 1883, obtient un ajout majeur à son casting déjà chargé. Tom Hanks, deux fois oscarisé, sera présenté dans le deuxième épisode de la nouvelle émission jouant le général George Mead dans un rôle invité.

L’épisode mettra en vedette le général Mead regardant James Dutton (Tim McGraw) après la brutale bataille d’Antietam pendant la guerre civile. La bataille de la guerre de Sécession a fait plus de 22 700 soldats des deux côtés, ce qui marque le jour le plus sanglant de l’histoire américaine, au cours duquel James Dutton a failli mourir. Selon Taylor Sheridan qui a créé 1883, il a dit qu’en plus de Tom Hanks, il y aura plusieurs guest stars « surprises » qui feront leurs débuts au cours de la première saison de la Paramount+ séries. Par example, La bataille d’Antiétam La scène en suit une avec Billy Bob Thornton, qui incarne un shérif à Fort Worth. Il s’en prend à une bande de voleurs de chevaux qui commet des crimes contre les colons qui se dirigent vers l’ouest en direction du Montana.

A la mi-août, les fans de Yellowstone a reçu une énorme annonce que la préquelle ferait ses débuts le 19 décembre sur Paramount +. Peu de temps après, une bande-annonce montrant le casting est arrivée et cela a rendu les fans encore plus excités pour le nouveau spectacle. Sheridan, un ancien acteur devenu créateur de séries, surfe actuellement sur le succès de Yellowstone, qui est rapidement devenue une série phare du service de streaming naissant. Avec les dernières stars de premier plan et les guest stars qui se dirigent vers le nouveau spin-off, il n’est pas surprenant qu’il ait une autre série à venir. En plus de 1883, Sheridan travaille également sur Kansas City, une nouvelle série qui mettra en vedette Sylvestor Stallone dans le rôle principal.

1883 sera très différent de ce que nous savons de la famille Dutton en Yellowstone. Cela racontera l’histoire de la façon dont la famille Dutton a fini par posséder le plus grand ranch d’Amérique dans le Montana. Il se penchera sur leur histoire sanglante et les mouvements qui se sont avérés amener la famille autrefois frappée par la pauvreté dans leur pays. Avec McGraw et Thornton, 1883 mettra également en vedette Sam Elliott, Faith Hill, Isabel May et Lamonica Garrett. Si vous n’avez pas encore regardé la bande-annonce officielle, vous pouvez jeter un œil ci-dessous et voir à quoi ressemblera la série.

L’ajout de Tom Hanks a de nombreux fans encore plus enthousiastes à l’idée de regarder cette émission car elle ne fait qu’étendre le Yellowstone univers. Vous regardez les débuts sur Paramount+ le dimanche 19 décembre 2021. Cette nouvelle nous vient de Deadline.





