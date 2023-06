Tom Hanks rejeté quand Harry a rencontré le rôle de Sally, n’a pas compris la tristesse du personnage d’être célibataire

Avant de jouer dans leurs propres comédies romantiques populaires dans les années 1990, Tom Hank et Meg Ryan a failli jouer les rôles principaux dans le film classique Quand Harry rencontre Sally. Sorti en 1989, Quand Harry rencontre Sally a été réalisé par Rob Reiner et écrit par Nora Ephron. La comédie romantique met en vedette Billy Crystal et Meg Ryan en tant que deux personnes qui se réunissent enfin de manière romantique après des années de rencontres fortuites et de relations ratées avec d’autres personnes. Sorti avec de gros bénéfices au box-office et un succès généralisé, le rom-com est l’un des films les plus populaires de son époque, ayant depuis été sélectionné pour être conservé dans le National Film Registry des États-Unis.

Crystal était clairement un bon choix pour le rôle de Harry, mais cela aurait pu être Hanks si le Forrest Gump star n’avait pas refusé le film. Dans une nouvelle interview sur le podcast iHeart Table pour deux avec Bruce Bozzi (par Date limite), Wilson a révélé la raison pour laquelle son mari a rejeté le film. Elle dit qu’à l’époque, Hanks était incapable de s’identifier à un personnage qui se sentait triste d’être célibataire, car dans les coulisses, l’acteur était ravi de s’être séparé de sa femme d’alors. Comme l’explique Wilson :

« Les gens ne le savent probablement pas, mais on a proposé à Tom Quand Harry rencontre Sally, et il l’a refusé parce qu’il était en instance de divorce et qu’il était très heureux de ne pas être marié », a déclaré Wilson. « Et donc il ne pouvait pas comprendre qu’une personne en instance de divorce aurait autre chose que du genre ‘Je suis si heureuse. »

Tom Hanks aurait la chance de co-vedette avec Meg Ryan dans d’autres comédies romantiques bien connues

Hanks aurait finalement sa chance de créer des films avec Ryan dans les années suivantes, pas une seule fois, mais trois fois. En 1990, ils co-vedette dans la comédie noire de John Patrick Shanley Joe contre le volcan. Le film bizarre met en vedette Hanks dans le rôle d’un homme qui envisage de se jeter dans un volcan après avoir appris qu’il lui reste six mois à vivre, mais en chemin, il rencontre et tombe amoureux d’un personnage interprété par Ryan.

Ils ont également joué tous les deux dans les années 1993 Insomnie à Seattlequi a également été réalisé et co-écrit par Quand Harry rencontre Sally l’écrivain Nora Ephron. Ce film mettait en vedette Ryan en tant que journaliste qui tombe amoureux d’un architecte veuf joué par Hanks. C’était aussi un gros frappeur au box-office et a été acclamé, se tenant debout comme l’une des comédies romantiques les plus réussies de tous les temps.

Ephron réunira plus tard Hanks et Ryan pour la comédie romantique de 1998 Il y a un courrier pour vous. Inspiré par l’essor du courrier électronique à l’époque, le film met en vedette Hanks et Ryan dans le rôle de deux personnes qui tombent amoureux en ligne, ignorant qu’ils sont simultanément des rivaux commerciaux. Comme pour leur précédente collaboration avec Ephron, le film a réalisé de gros bénéfices dans les salles de cinéma lors de sa sortie en salles.

Si vous voulez revoir Quand Harry rencontre Sallyvous avez de la chance, car le film est actuellement diffusé gratuitement sur la plateforme de streaming gratuite Tubi.