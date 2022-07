Tom Hanks prend la décision de remplacer Tim Allen en tant que Buzz Lightyear

Il a ajouté: « Voilà le truc: je veux retourner au théâtre avec un groupe d’inconnus et repartir avec quelque chose en commun. C’est ce que je veux faire et aller voir un film avec [Allen] – Je l’attends avec l’impatience. »

Hanks et Allen ont joué Woody et Buzz Lightyear pour la première fois en 1995 Histoire de jouet, qui était le premier long métrage de Pixar. Les copains hors écran sont revenus pour exprimer leurs personnages dans les suites publiées en 1999, 2010 et 2019.